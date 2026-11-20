La diputada de IU, Henar Moreno, y el candidato al Senado, Diego Mendiola, durante la visita de la ministra Sira Rego - IU

LOGROÑO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

IU-Frente Amplio ha apostado por que sea la educación pública "el eje que vertebre nuestro sistema educativo; desde los cero hasta la finalización del máster universitario" con una inversión del siete por ciento del PIB por ley.

La diputada de IU Henar Moreno Moreno ha ofrecido una rueda de prensa junto al candidato al Senado por IU-Frente Amplio, Diego Mendiola, en la que ha señalado que "el plan" de IU-Frente Amplio "es evidente" y "el objetivo es claro, que el dinero público sea para la escuela pública" con "plan progresivo" para ir eliminando los conciertos con la privada.

Moreno ha visto "evidente" que no se puede suprimir la educación concertada en un plazo "inmediato"; pero, ha dicho, es así "porque ha habido una dejación, por parte de los distintos gobiernos, en cuanto a la inversión en infraestructura pública de educación".

En este sentido, ha criticado que, en el caso de La Rioja, hay muchos centros públicos donde "se han eliminado los espacios comunes, no hay salones de actos, no hay aulas de música, no hay salas de profesorado o departamento porque no dan para más los espacios".

"Todo se fía a la privada, todo se fía a los conciertos y en ese sentido estamos viendo un sistema educativo que cada vez está más segregado por situación socioeconómica", ha clamado.

Moreno se ha referido a la decisión del Gobierno de Madrid de prohibir a los centros educativos colocar carteles sobre la huelga, considerando que "este tipo de ataques anuncian lo que estaría por venir en el caso de que hubiera un gobierno de las derechas en nuestro país".

Ha hablado de una situación de "mini gestapos, para que se chiven de aquellos profesores que no cumplen con la supuesta neutralidad".

Y es que, a su juicio: "La neutralidad no existe, o estamos con los derechos humanos, con el derecho a la igualdad, con el derecho a una educación en valores democráticos o no lo estamos".

Mendiola, en su defensa de "un modelo cien por cien público, universal y gratuito desde los 0 a 3 años hasta la finalización de los estudios universitarios" ha apuntado a "medidas concretas en el programa como por ejemplo garantizar, vía modificación legal, el siete por ciento del PIB a ese modelo público de educación".

También se ha referido como "cuestión clave la inclusión", porque, ha dicho, "para que haya una inclusión se tienen que garantizar unas ratios de alumnos que sean óptimas para que los distintos profesionales puedan trabajar con los alumnos y alumnas".

No ha olvidado la regulación de la Inteligencia Artificial y los dispositivos móviles, recordando la Ley de Entornos Digitales de la ministra Sira Rego, pendiente de aprobación.

Además, ha considerado que, "para que realmente haya una verdadera igualdad de oportunidades donde se valore el esfuerzo y la capacidad de cada persona en función de su trabajo, pero desde la igualdad", es necesario garantizar servicios alrededor de la educación como el transporte.