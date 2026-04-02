IU inicia en Logroño un servicio de asesoría sobre la prórroga de los contratos de alquiler que vencen en 2026 o 2027

Izquierda Unida pone en marcha en Logroño un servicio de asesoría sobre la prórroga de los Contratos de alquiler que vencen en 2026 o 2027 - IU LA RIOJA

LOGROÑO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha iniciado en Logroño un servicio de asesoría sobre la prórroga de los contratos de alquiler que vencen en 2026 o 2027 durante este mes de abril.

Tal y como ha informado, con esta acción quiere ofrecer información clara, acompañamiento y orientación práctica para que las personas inquilinas conozcan sus derechos en relación con la posible prórroga de las condiciones de su contrato de alquiler.

Éste, ha recordado, debe solicitarse por escrito y mantiene las mismas condiciones contractuales, salvo en los supuestos excepcionales previstos.

La atención se prestará de forma presencial todos los martes del mes de abril, en la sede de la organización (Avenida de Navarra, 8-10, Bajo) en horario de 11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas.

También se atenderán consultas a través del correo electrónico larioja@izquierdaunida.org.

Izquierda Unida ha señalado que enmarca esta iniciativa en su defensa de "políticas públicas firmes para garantizar el derecho a la vivienda".

En este sentido, la organización reclama límites efectivos a los precios del alquiler, más parque público de vivienda asequible, la movilización de viviendas vacías en manos de grandes tenedores, mayor protección para las personas inquilinas y medidas contundentes contra los usos especulativos de la vivienda que expulsan a vecinas y vecinos de sus barrios.

Para la responsable de IU Logroño, "no basta con reconocer el problema: hay que intervenir el mercado cuando el mercado está expulsando a la gente de sus casas".

A su juicio, "hace falta valentía política para frenar la especulación y para situar el derecho a la vivienda por encima del beneficio privado".

PRÓRROGA: NO ES AUTOMÁTICA

Con este servicio, ha dicho, IU quiere "que nadie deje de ejercer sus derechos por falta de información o por sentirse solo ante su casero o la administración".

Desde IU recuerdan que la solicitud de la prórroga no es automática y que hay que realizarla antes de que el Real Decreto se vote en el Congreso, algo que está previsto que durante el mes de abril.

Ha explicado que conviene realizarla por una vía que deje constancia fehaciente, ya que esa petición debe formularse expresamente para que pueda desplegar efectos.

También recuerdan que existen excepciones, como la firma de un nuevo acuerdo entre las partes o la necesidad acreditada de la vivienda por parte de la persona arrendadora o de un familiar directo.