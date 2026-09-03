IU muestra sintonía con el Gobierno de Capellán en exigir un impulso de las infraestructuras ferroviarias y educativas

El presidente riojano, Gonzalo Capellán, con la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-Izquierda Unida, Henar Moreno. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-Izquierda Unida, Henar Moreno, ha reconocido que el impulso a las infraestructuras de comunicación riojana y a las educativas, sobre todo las de FP, han sido dos de las cuestiones más relevantes abordadas durante la reunión que ha mantenido esta tarde con el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán.

Aunque la diputada de IU considera que este encuentro se debería haber realizado antes que el Debate sobre el Estado de la Región -celebrados los pasados días 1 y 2 de septiembre- considera que el presidente riojano lo ha hecho así para "quitar del debate o de la confrontación política" ciertos asuntos y conseguir "algún mínimo de puntos de acuerdo para fortalecer, en su condición de presidente del Gobierno, sus reivindicaciones ante el Gobierno de España", fundamentalmente en cuestiones relacionadas con las infraestructuras.

En este sentido, Moreno sí que ha mostrado la coincidencia con el presidente al reconocer que nuestra ccaa "seguramente por nuestro tamaño está siendo totalmente abandonada en cuestión de infraestructuras de comunicación".

Entre los planteamientos realizados por el presidente, ha desvelado Moreno, se encuentra "algo tradicional" como es la reclamación al Estado de la declaración urgente de los vuelos entre Logroño-Agoncillo y Madrid como Obligación de Servicio Público (OSP) para garantizar su conectividad y frecuencias mínimas.

Algo en lo que desde IU no están de acuerdo porque ven necesario "impulsar otros mecanismos de comunicación".

MATERIA FERROVIARIA

En materia ferroviaria, ha explicado Moreno, "sí que vamos a respaldar en todo al Gobierno de La Rioja" porque, entre otros, "entendemos que es fundamental no quedarse fuera de la adjudicación de esas nuevas máquinas 'S-107' de Renfe" pero también "a como el ministro Puente se comprometió a establecer una frecuencia adicional, es decir, no sustituir la que ya tenemos, sino tener un tren más para unir Logroño y Madrid que llegue a las 2 horas 50 minutos".

Con respecto a la liberalización de la AP-68, también se exigirá por parte del presidente riojano la permeabilización "para que la liberalización no sea solo gratuidad sino que también ayude a vertebrar nuestro territorio".

En este sentido, indica Moreno, "es fundamental impulsar conjuntamente con la salida de San Asensio, en lo que estamos de acuerdo".

INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Pero en la reunión mantenida con el presidente riojano también se han abordado las infraestructuras educativas; "Se va a exigir que en amparo del artículo 46 de nuestro Estatuto de Autonomía se reclame del Gobierno de España que, a cambio de esas dificultades que tenemos en nuestra comunidad autónoma, se financie dos centros de formación profesional en nuestra comunidad autónoma".

Los dos centros, que están en principio definidos, se ubican, uno de ellos en las inmediaciones o en los terrenos del Instituto de La Laboral y otro en el Centro de Formación Profesional Integrado de Calaborra.

"Son dos cuestiones prioritarias, dos infraestructuras fundamentales para nuestra comunidad" y desde IU la ven importante porque "es necesario contrarrestar el proceso privatizador que desde el Gobierno también de Gonzalo Capellán se viene haciendo en materia de Formación Profesional".

En otro orden de asuntos, el presidente Capellán le ha trasladado a Moreno el compromiso que le hizo el Gobierno de Pedro Sánchez en la Conferencia de Presidentes de Santander de "financiar todas las obras para la creación de escuelas universitarias de Medicina" y por tanto va a exigir "que cumpla con su palabra". Algo que desde IU "vamos a apoyar".

Finalmente, la diputada de IU ha reconocido que el presidente riojano "ya no estaba tan ilusionado con traer las Glosas Emilianenses a la exposición temporal de San Millán, ni siquiera las nombró en el Debate sobre el Estado de la Región, y aunque le ha reconocido que no ha renunciado a ello, sí que se ha encontrado con un choque con la Academia de la Historia".

ESTATUTO DE AUTONOMÍA

Por parte de IU le han planteado al presidente el "impulso de nuestro Estatuto de Autonomía". En este sentido, indica Moreno, "es fundamental que haya una unidad de todas las fuerzas políticas de La Rioja para que, de una vez por todas, se tramite un estatuto de autonomía que de no aprobarse en breve se va a quedar obsoleto aún antes de su aprobación".

Finalmente, Moreno ha destacado que el presidente riojano se ha comprometido a llevar la negociación con el Gobierno de Madrid para que los estudiantes riojanos que acudan a estudiar a la capital "puedan acogerse a esa bono transporte que tendría un efecto muy positivo sobre su estancia en Madrid".