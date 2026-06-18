IU se queda sola solicitando en el Parlamento riojano una moratoria a la instalación de plantas energéticas

La diputada de IU, Henar Moreno - IU
LOGROÑO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
La moción planteada hoy en el Pleno del Parlamento de La Rioja por Izquierda Unida para que haya una moratoria a la instalación de plantas energéticas no ha contado con el apoyo de ningún grupo político, mientras la consejera de Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha entendido que ya existe una protección con la Ley del Paisaje.
La diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, ha sido la encargada de defender la moción, consecuencia de interpelación, que buscaba una moratoria "inmediata" a la autorización de plantas de biogás y biometano; hidrógeno verde; parques eólicos; huertos solares; y macro granjas industriales.
"Necesitamos parar y planificar", ha apelado Moreno rechazando una transición energética "que pase por esquilmar los recursos naturales" y considerando que "esto no va energía eólica sí o no; va de ser conscientes".
Para Moreno, "necesitamos tiempo" y, para ello, se hace necesario establecer una moratoria.
Desde Vox, Héctor Alacid ha indicado que, si bien este partido no va a "apoyar proyectos que resulten incompatibles con la actividad de las zonas afectadas", tampoco "la solución que plantea" Izquierda Unida.
Así, ha visto un "grave error" una moratoria que no distingue entre proyectos perjudiciales y otros que puedan ser respetuosos y ha apostado por que cada proyecto sea analizado "con rigor".
El socialista Jesus María García se ha preguntado cómo, desde Izquierda Unida, tienen "ganas de moratoria después de la que preparó su grupo" la pasada legislatura con una moratoria que creó "enorme inseguridad y caos administrativo".
"Me gustaría saber de donde quieren sacar la electricidad", ha dicho el diputado socialista preguntando "con qué nos vamos a alumbrar", si va a ser "con velas".
Al 'popular' Victor Visairas le ha costado pensar si, desde Izquierda Unida, consideran que el Gobierno riojano no se "implica" en la la defensa del paisaje. Además, le ha recordado que "se hizo poco" cuando gobernaba el PSOE con apoyo de IU.
Ha rechazado el establecimiento de una moratoria porque en un estado de derecho, ha visto, las empresas tiene que tener la garantía de poder plantear inversiones; y las Administraciones deben responder apoyándose en las herramientas que existen para garantizar el interés común.
Moreno ha insistido, en su réplica, que "hay que hacerlo de manera planificada". "Yo no digo no a todos los parque eólicos; pero habrá que analizar dónde, lo que estamos pidiendo es una moratoria para planificar", ha señalado.
LEY DEL PAISAJE
La consejera de Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha cerrado el debate haciendo referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional que ha avalado la Ley del Paisaje.
Ha considerado "innecesaria ninguna moratoria ni ninguna otra legislación", porque con la Ley del Paisaje ya se ha logrado "tener cero megaproyectos de impacto" en La Rioja.
"Tenemos el paisaje de La Rioja protegido gracias a una legislación moderna, pionera", ha resaltado considerando que Moreno se ha quedado "anclada" en el 2023.