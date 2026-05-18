IU registra una Proposición de Ley que mejore la cadena alimentaria y la modernización de explotaciones agrarias

La portavoz de IU La Rioja, Henar Moreno, en comparecencia de prensa - IU LA RIOJA

LOGROÑO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha registrado una Proposición de Ley en el Parlamento riojano para modificar medidas que "mejoren" el funcionamiento de la norma cadena alimentaria, así como otras para la Ley de modernización de las explotaciones agrarias.

Ha sido en comparecencia de prensa, donde la portavoz de la formación en la Cámara regional, Henar Moreno, ha recordado que "desde el propio Parlamento de La Rioja, y siempre que se apruebe por mayoría absoluta, se puede aplicar esa iniciativa legislativa y por tanto lo que pretendemos no es otra cosa que llevar al Congreso de los Diputados a forzar que se debata algo que viene siendo denunciado por las organizaciones profesionales agrarias".

Ha indicado que ante las "ineficacias" de esta Ley de la cadena alimentaria, las tres organizaciones profesionales agrarias firmaron un acuerdo con el Gobierno de La Rioja, con la consejera de Agricultura y lo elevaron al ministro Planas, si bien "de momento no ha tramitado ninguna modificación de esa ley y nosotros entendemos que es el momento también de dar un paso más allá".

Por ello, Moreno ha indicado que "planteamos una modificación de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y es una que hace referencia al cálculo del coste efectivo y cómo se computa". Todo ello, porque "no estaba lo suficientemente contemplado en la Ley con la cual hacía que se generaran determinadas ineficacias".

Además, ha avanzado que "planteamos un incremento de las sanciones, en concreto de las leves, que seguirán yendo de 250 euros, pero se suben hasta los 10.000 euros; las graves entre 10.001 y 100.000 euros y las muy graves entre 100.001 y 1.000.000 euros".

En ese sentido, Moreno ha reseñado que "también debemos impulsar que en caso de que se produzca pérdida económica para alguno de esos eslabones de la cadena alimentaria, como consecuencia de la infracción, algo que es tan básico como abonar esa responsabilidad civil".

"Planteamos estas modificaciones para hacerlo más eficaz y para que realmente avancemos en garantizar que el producto se vende por encima de los costes de producción para el productor", ha añadido la portavoz de IU.

Por otra parte, han planteado una modificación a un artículo de la Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias, que data del año 1995, ya que "hemos detectado que se está perdiendo la condición de explotación prioritaria de aquellas explotaciones cuyo titular ha cumplido los 65 años". Por esto, "planteamos suprimir ese requisito de la edad porque además también conocemos de los problemas de acceso a una pensión digna por parte del sector agrario".

Finalmente, Moreno ha indicado que "vamos a pedir desde hoy mismo reuniones a las organizaciones profesionales agrarias, a los sindicatos agrarios, para que trasladarles esta cuestión y para que también colaboren en la presión que esto se va a hacer", así como ha indicado que "se lo hemos planteado en nuestro grupo en el Congreso de los Diputados, que van a plantear iniciativas similares, y nuestra idea también es que desde otros parlamentos autonómicos donde Izquierda Unida tiene representación".