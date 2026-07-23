IU respalda a la Gaita Mixta de Cervera y exige al Ayuntamiento que cumpla la Ley de Igualdad en las fiestas

LOGROÑO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida expresa su apoyo a la Asociación Gaita de Cervera del Río Alhama (Gaita Mixta), que este fin de semana volverá a danzar en las fiestas de Santa Ana reclamando algo tan elemental como poder hacerlo en igualdad.

Diez años después de su nacimiento, las cerveranas siguen fuera de la Gaita oficial, con una exclusión blindada en los reglamentos de las Cofradías y un Ayuntamiento que insiste en declararse ajeno al asunto. Para IU, conviene llamar a las cosas por su nombre.

"Lo que aquí se está defendiendo no es la tradición, es el machismo, que es una cosa muy distinta", afirma la portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento de La Rioja, Henar Moreno.

La formación recuerda que esa misma tradición exigía "mozos solteros y vírgenes", un requisito que hoy nadie se atreve a aplicar: "la costumbre se ha ido adaptando en todo, salvo en lo único que se sigue sosteniendo con uñas y dientes, que es dejar fuera a la mitad del pueblo".

Izquierda Unida quiere poner en valor lo que la Gaita Mixta representa.

"Resistencia, porque llevan una década bailando pese a los desplantes, los abucheos y los empujones, sin responder nunca con la misma moneda. Respeto, porque han danzado siempre ante sus patronos y junto a la Gaita oficial, sin pedir jamás que nadie deje de bailar. Y continuidad, porque en un municipio de poco más de 2.200 habitantes son ellas quienes han sumado más de treinta danzantes, garantizando el relevo generacional de la danza".

Desde Izquierda Unida recuerdan que "este ya no es un debate sobre folclore, sino sobre derechos humanos y sobre legalidad".

Reivindican el cumplimiento de una norma aprobada en esta comunidad hace tres años: el artículo 36.2.g) de la Ley 7/2023 de igualdad efectiva de mujeres y hombres de La Rioja "obliga a las administraciones riojanas a adoptar las medidas necesarias para que en las manifestaciones festivas o tradicionales no se produzca ningún tipo de discriminación, y su artículo 25 contempla el reintegro de las subvenciones a quien incurra en prácticas discriminatorias por razón de género".

Desde la formación subrayan además que la Gaita Mixta registró un escrito en el Ayuntamiento el pasado 26 de mayo y que, casi dos meses después, sigue sin respuesta.

Por todo ello, Izquierda Unida exige al Ayuntamiento de Cervera que conteste al escrito, fije criterios claros y condicione la financiación municipal al cumplimiento de la ley; y reclama al Gobierno de La Rioja que deje de escudarse en que es "un asunto local" y actúe.