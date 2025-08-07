IU La Rioja critica que la temporalidad de los docentes "alcanza casi el 34 por ciento"

LOGROÑO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de La Rioja ha criticado públicamente que la temporalidad en el cuerpo docente riojano alcanza casi el 34 por ciento, "una cifra que consideramos inaceptable para un servicio público esencial como es la educación".

Esta situación "no solo precariza a cientos de trabajadoras y trabajadores, sino que además tiene un impacto negativo en la calidad del sistema educativo riojano, que requiere estabilidad para desarrollar proyectos pedagógicos sólidos, continuos y con perspectiva a largo plazo", ha manifestado la formación.

Esta alta temporalidad supone, además, "el aumento del desempleo durante el verano y la ausencia de retribución de estos meses, dado que La Rioja mantiene los recortes en el pago del verano al profesorado aplicados hace más de una década con una normativa que es de las más restrictivas del conjunto del Estado".

El compromiso de reducción de la temporalidad en el empleo público al 8 por ciento, firmado por el Gobierno de España y asumido por todas las administraciones, "está lejos de cumplirse en La Rioja". En el caso concreto de los docentes, "la temporalidad triplica ese objetivo". Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Educación (curso 2023-2024), la tasa de temporalidad docente en España "se situaba en torno al 24,8 por ciento, una cifra ya de por sí preocupante, pero que en La Rioja se agrava aún más al rozar el 34 por ciento".

Desde Izquierda Unida consideramos que esta situación "es consecuencia directa de un proceso de estabilización del profesorado mal diseñado, improvisado y claramente insuficiente". "Lejos de cumplir con los objetivos marcados por la Unión Europea -que ha exigido a los Estados miembros reducir la contratación temporal abusiva en las administraciones públicas-, el Gobierno riojano ha optado por medidas poco ambiciosas que no han atacado el problema de raíz", ha añadido IU.

Además, han criticado "la falta de transparencia en la concesión de comisiones de servicio por parte de la Consejería de Educación". Estas plazas, "que deberían responder a necesidades específicas y a criterios claros y objetivos, se otorgan en muchos casos sin una justificación pública ni procedimiento reglado, lo que genera un clima de incertidumbre, clientelismo y desconfianza entre el personal docente".

Por ello, desde Izquierda Unida han exigido al Gobierno de La Rioja y a su Consejería de Educación que pongan en marcha un nuevo proceso de estabilización amplio y transparente, que cumpla con los estándares europeos y respete los principios de mérito, capacidad e igualdad.

Reduzcan de manera real y efectiva la tasa de temporalidad en el sector educativo, acercándola al objetivo del 8 por ciento comprometido.

Recuperen el pago del verano a los docentes con al menos 165 días trabajados durante el curso.

Regulen las comisiones de servicio mediante criterios objetivos y públicos, garantizando que se ajusten a las necesidades reales del sistema educativo riojano. "Es hora de tomarse en serio la educación pública".

IU ha afirmado que "estabilizar al profesorado no es solo una cuestión laboral, sino también una medida imprescindible para asegurar el derecho a una educación de calidad, con equipos docentes consolidados, motivados y con capacidad de planificación pedagógica a largo plazo". Desde Izquierda Unida "seguiremos al lado de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, luchando por un modelo educativo justo, público, estable y de calidad para todas y todos".