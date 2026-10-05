IU La Rioja pide elegir entre "un gobierno al servicio de los fondos buitre o al servicio de la gente"

Archivo - La portavoz de IU, Henar Moreno, en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de La Rioja valora "positivamente" la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. Para la formación, el Congreso "había quedado secuestrado por una mayoría de bloqueo de PP, Vox y Junts que, como demostró el pasado viernes al tumbar los decretos de vivienda, se dedica a frenar cualquier mejora para la mayoría social".

"Cuando el Congreso le da la espalda a la gente, lo democrático es devolverle la palabra a la gente", ha señalado Henar Moreno, portavoz de IU La Rioja. "Las plazas y las calles de todo el país, también las de La Rioja, llevan meses llenas de personas que piden una vivienda digna, derechos y dignidad. El 29 de noviembre esa voz tiene que llegar a las urnas".

IU La Rioja plantea estas elecciones como una disyuntiva clara: o una mayoría del PP, Vox y Junts "que trabaje para los fondos y los privilegiados, o una mayoría que garantice que nadie pierda su casa, que nadie tenga que trabajar enfermo y que nadie sufra discriminación".

"A la extrema derecha no le tenemos miedo. Frente a su odio y su discriminación, nosotras proponemos derechos para todas y todos, lucha y alegría", ha añadido la portavoz. "La clase trabajadora riojana tiene mucho en juego y vamos a salir a ganar".

Desde la formación aseguran que ya desde el viernes pidieron al presidente del Gobierno un adelanto electoral, y la condición de volver a aprobar los dos reales decretos sobre vivienda que fueron tumbados por el Congreso. "Es imprescindible garantizar que se mantiene la prohibición de desahucios y el resto de medidas que contenían los decretos el máximo tiempo posible, la clase trabajadora se juega su hogar".