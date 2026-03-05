IU señala que "hay muchísima tarea pendiente en políticas feministas" en La Rioja

La coportavoz de la Red Feminista de Izquierda Unida en La Rioja, Ruth Sáenz - IU

LOGROÑO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coportavoz de la Red Feminista de Izquierda Unida en La Rioja, Ruth Sáenz, ha señalado hoy cómo en La Rioja "hay muchísima tarea pendiente en materia de políticas feministas", reclamando que "la igualdad no se consigue por inercia" sino con "planificación, presupuesto y recursos".

Sáenz ha ofrecido una rueda de prensa ante la celebración, el próximo domingo, del Día de la Mujer Trabajadora para recordar: "Aquí estamos las feministas. Y aquí estamos Izquierda Unida. Y mientras una mujer pase miedo, aquí seguirá estando la lucha feminista y aquí seguirá Izquierda Unida".

A este respecto, ha recordado que, en el pasado pleno, el Grupo Parlamentario de Podemos-IU presentó una proposición no de ley "que fue rechazada por las derechas y que evidencia que hay muchísimo trabajo por hacer".

"No pedíamos cosas descabelladas, pedíamos desarrollar la Ley contra la Violencia de Género; específicamente, desarrollar el reglamento y la normativa sectorial. También un desarrollo pleno de la Ley de Igualdad de La Rioja", ha clamado.

Junto a los asesinatos machistas, ha subrayado, "estamos asistiendo a una violencia sistémica y estructural". "Nos acosan, nos violan y nos matan. Y estamos hartas de tener que explicar por qué estamos hartas. Estamos hartas de los discursos reaccionarios que quieren hacernos retroceder", ha dicho.

HUELGA Y MANIFESTACIÓN

Para la responsable de IU, "hoy más que nunca hay que gritar alto que necesitamos feminismo para sostener la vida". Y, en este sentido, ha recordado las convocatorias a las que esta formación va a asistir alrededor del 8 de marzo.

El viernes, 6 de marzo, el Sindicato de Estudiantes llama a la huelga estudiantil feminista, a la cual se sumará la red feminista Izquierda Unida en la manifestación "contra la violencia machista y la extrema derecha" a las 12:00 horas del Ayuntamiento de Logroño y hasta los juzgados.

Ese mismo día 6 de marzo, desde las 8:00 de la tarde, se ha preparado un encuentro feminista en La Zurda, con un micro abierto y música en directo y poesía.

El 8 de marzo IU se suma a la manifestación, con salida desde La Glorieta del doctor Zubía a las 12:30, previa convocatoria a las 12:00 en La Zurda y posterior vermú feminista.