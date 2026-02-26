Rechazada con los votos de PP y Vox una PNL de IU que pedía desarrollar la Ley contra la Violencia de Género

La portavoz del Grupo Podemos-IU, Henar Moreno - IU

El Parlamento de La Rioja ha rechazado hoy, con los votos del Partido Popular y de Vox, una proposición no de ley del Grupo Podemos-IU que pedía "desarrollar el reglamento y la normativa de la Ley contra la Violencia de Género"; algo que su portavoz, Henar Moreno, ha calificado de "prevaricación administrativa".

El debate ha comenzado con la intervención de Moreno, quien ha recordado las diez mujeres asesinadas en el 2026 y los tres menores víctimas de violencia vicaria, diciendo sus nombres. La semana pasada, ha insistido, fue "trágica", con cuatro asesinadas y una victima de violencia vicaria.

Ha visto "evidente que sin vida no hay igualdad, y sin miedo a que asesinen a nuestras hijas e hijos no hay igualdad". Ha creído que "algo está pasando" si en mes y medio se asesina a diez mujeres y tres niños.

Hay, ha dicho, muchas más discriminaciones como la violencia institucional. "Cuando van a poner una denuncia y no tienen la atención especializada; cuando van a ser atendidas en un centro sanitario y no se les atiende por profesionales formadas, todo eso también es violencia", ha visto.

Ha puesto el acento en la necesaria "educación en los centros educativos" para "algo tan básico como qué es el feminismo" porque "los jóvenes y las jóvenes tienen que saber que el feminismo no es otra cosa que la lucha por la igualdad, que no es la opresión hacia el hombre hacia lo masculino".

El portavoz de Vox, Ángel Alda, ha visto que la Ley contra la Violencia de Género de La Rioja es un ejemplo más del deseo del Partido Popular de contentar a todo el mundo, porque "no se atreven a derogarla pero tampoco la desarrollan".

La proposición de IU es, ha dicho, una "imposición ideológica que pretende redefinir los conceptos de la propia naturaleza humana. Políticas que no buscan la igualdad real sino la imposición de una visión concreta del ser humano".

Ha reivindicado el derecho de las familias a educar según sus convicciones y a que el Estado no adoctrine. Ha subrayado que "la violencia no tiene género" y, por otro lado, ha visto que la Ley regional contra la Violencia de Género es un 'copia-pega' de la nacional, que "no ha reducido el número de víctimas".

La socialista Maria Victoria del Vigo ha puesto el acento en que la proposición se basa en "cumplir una ley". Para el Partido Socialista, ha resaltado, "sin igualdad no habrá garantías de democracia".

"La única manera de combatir el patriarcado estructural es con más feminismo, que no es otra cosa que igualdad", ha dicho. "No puede ser", ha añadido, "que diez mujeres hayan sido asesinadas en lo que llevamos de año por violencia machista; por esa violencia que es por el hecho de ser mujer y entre todos debemos avanzar contra esta cruel desigualdad".

Desde el Partido Popular Maria Teresa Antoñanzas ha concretado que la ley "tiene seguimiento anual y los informes se remiten a este Parlamento", por tanto, desarrollo sí hay, lo que no hay es improvisación".

Ha querido "dejar claro que el Grupo Parlamentario Popular cumplió plenamente el objetivo de avanzar en igualdad real y de reforzar la protección de las mujeres".

"En eso no hay fisuras, ahora bien, compartir el objetivo no quiere decir compartir el enfoque", ha señalado.

Ha creído que "las políticas públicas en materia de igualdad no se construyen a golpe de iniciativas puntuales, ni mediante la acumulación de propuestas poco concretas que en muchos casos ya están en marcha o requieren un análisis técnico más serio".

Ha rechazado la proposición porque "reúne medidas de naturaleza muy distintas, fija plazos cerrados y formula compromisos que en algunos casos ya están desarrollados por el Gobierno de La Rioja y, en otros, necesitan un análisis técnico más riguroso".

TEXTO DE LA PROPOSICIÓN NO DE LEY

La proposición no de ley pedía que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno de La Rioja a desarrollar el reglamento y la normativa sectorial de la Ley 11/2022, de 20 de septiembre, contra la Violencia de Género de La Rioja, en plazo de seis meses, que declare la erradicación de la violencia machista una prioridad política transversal y urgente, con mecanismos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas ante este Parlamento.

También, desarrollar plenamente la Ley 7/2023, de igualdad efectiva de mujeres y hombres de La Rioja, en el plazo de seis meses, la cual establece medidas y recursos dirigidos a promover y garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación por razón de género.

Junto a esto, ampliar, de forma inmediata, el horario de atención presencial del 'Centro de Crisis 24 horas', de acuerdo con su propia nomenclatura, para garantizar la atención adecuada y la presencia de profesionales que garanticen a las víctimas de violencia de género que recurren a los mismos una atención adecuada.

Pedía garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo y el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 1/2023, asegurando que la prestación se realiza en la red sanitaria pública riojana con dotación suficiente de personal y organización para que sea accesible y sin demoras indebidas, garantizando la disponibilidad real de los métodos farmacológico e instrumental y evitando derivaciones sistemáticas fuera de la Comunidad.

Garantizar un servicio de ayuda a domicilio suficiente, accesible y de calidad en todo el territorio, eliminando las listas de espera en el acceso, así como ampliar y fomentar los recursos de apoyo a familias con especial dificultad para el cuidado.

Por último, que en todas la contrataciones públicas y subvenciones autonómicas, introducir cláusulas de igualdad y corresponsabilidad en las cuales se valore la estabilidad en el empleo, la formación, las medidas antiacoso y la conciliación.