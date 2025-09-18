IU ve que Educación "aplasta la libertad religiosa a golpe de interpretación" y el consejero apuesta "por la Ley"

LOGROÑO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Podemos-IU, Henar Moreno, ha lamentado que el Gobierno de La Rioja, y en concreto Educación, "aplasta algo tan importante como la libertad religiosa a golpe de interpretación" tras la prohibición de un centro educativo riojano de denegar el acceso a las aulas a una alumna con velo islámico y pide "que no se escude en la falsa autonomía de los centros para mirar hacia otro lado".

Por su parte, el propio consejero de Educación, Alberto Galiana, ha defendido la postura del Ejecutivo en este asunto porque, como ha dicho, "esto no va de si estamos a favor del velo islámico o no, sino de saber si un centro actúa dentro de la Ley o no. Nosotros estamos a favor del cumplimiento de la Ley y la autonomía del centro".

Tras mostrar su "profundo respeto" a todas las religiones, Galiana ha querido dejar claro que éste es "un debate que hay que abordar con sosiego, profundidad, rigor jurídico y respeto. Esa será la posición de la Consejería".

IU VE QUE SON "DECISIONES ARBITRARIAS"

En su defensa de la Interpelación registrada por su grupo en el Parlamento de La Rioja sobre Educación, Henar Moreno (IU) ha pedido al consejero que "proteja a las alumnas frente a decisiones arbitrarias" y ha reclamado "libertad" para que cada persona pueda "defender sus propias creencias" frente "a la imposición y el castigo".

Además ha pedido a Educación que "avance en su objetivo" que no debería ser otro que "la formación en el espíritu crítico y hacer ciudadanos que tengan la potestad de definir su propio destino y elegir sus propios ritos e imágenes".

Para Henar Moreno lo que está pasando en el instituto Sagasta de Logroño es una "prohibición" que deriva de una "interpretación de una norma. Hemos aplastado algo tan importante como es la libertad religiosa a golpe de interpretación" y se pregunta: "¿Desde cuándo se votan las interpretaciones?".

Al respecto de la autonomía de los centros, la diputada de IU ha querido destacar que "con esta posición, la Consejería deja abandonados y tirados a los alumnos del centro público" a la vez que le ha querido lanzar una pregunta al consejero: "¿Qué diría si el Consejo Escolar del instituto decidiera que no se imparta Religión en sus aulas?. Seguramente que ahí usted no sería tan flexible con la autonomía de los centros".

Lo que ocurre en el Sagasta -prosigue- "es exclusión, islamofobia y racismo".

Ante esta situación, ha pedido a Educación "que no mire hacia otro lado" y si se ampara en que es "decisión del propio centro", Moreno le ha indicado que, como se vio ayer en una concentración en las puertas del centro educativo, "el alumnado no está a favor de prohibir el velo en el centro educativo, ni muchos padres o madres y ni tan siquiera todo el profesorado".

TEMA CONTROVERTIDO "PERO NO NUEVO"

En su turno de réplica en el pleno, el consejero de Educación, Alberto Galiana, ha destacado que éste es un asunto "que hay que abordar con sosiego, profundidad, rigor jurídico y, sobre todo, con respeto" porque "es un tema controvertido pero que no es nuevo en los centros educativos de La Rioja".

Ante esta situación le ha recriminado a Henar Moreno que "parece que antes -en otras legislaturas en las que su grupo ha actuado como socio de Gobierno- no les importaba la libertad religiosa de estas niñas".

El consejero ha explicado además que ésta es "una cuestión jurídica" y, es más, "hace aproximadamente un año en la Inspección Educativa se pidió un informe jurídico para valorar esta situación".

"Y en ese sentido, ante esa realidad debemos recalcar que el asunto no versa sobre lo que quiere o no la Consejería sino lo que debe respetar o no esta Consejería. Nadie puede decir que no se ha hecho una análisis con rigor".

"EN LOS CENTROS RIOJANOS SE GARANTIZA LA LIBERTAD RELIGIOSA"

Además ha asegurado que en los centros educativos de La Rioja "se garantiza la libertad religiosa y los derechos fundamentales de todos los alumnos pero el cómo se lleva a cabo permite diferentes enfoques, tal y como ocurre en otros países de Europa".

Por tanto "quiero recalcar que o respetamos la autonomía de los centros o no la respetamos. Respetamos la democracia interna de los centros o no... pero esto no es un asunto de la Consejería. En el Sagasta se votó por mayoría contundente que esta interpretación se estableciera".

"Este es un debate jurídico" por tanto -insiste- "no me pueden pedir que traspase ciertos límites porque no puedo ignorar esa realidad. Yo defiendo la libertad religiosa, por supuesto, pero tampoco deja de ser llamativo que, por ejemplo, IU la defienda y cuando puede promueve la limitación de las horas lectivas de Religión":

"Este Gobierno poco tiene de islamófobo pero creo en la Ley y es lo que tengo que defender. No busco la confrontación, busco la Ley", ha sentenciado.