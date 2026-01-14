El IV Certamen de Artes Plásticas Miguel Ángel Sáinz tendrá un premio de 1.000 euros y trofeo

El gerente de Fundación Caja Rioja. Carlos Fuentesa y el alcalde de Aldeanueva de Ebro Ángel Fernández,durante la presentación - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Aldeanueva de Ebro, Ángel Fernández Calvo, y el gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes, han presentado esta mañana el IV Certamen de Artes Plásticas Miguel Ángel Sáinz. Impulsado por el Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro, su objetivo es transmitir la importancia y el valor de la figura y de la obra de este artista nacido en la localidad, cuyo legado supone uno de los principales valores del patrimonio cultural del municipio.

Se trata de un certamen con seis categorías, cinco de ellas dirigidas a alumnado y profesorado del CEIP Miguel Ángel Sáinz de Aldeanueva de Ebro y una sexta abierta a los artistas y personas interesadas en el arte, independientemente de su edad y residencia.

El certamen cuenta con una temática que se centrará en las obras de Miguel Ángel Sainz con independencia de su localización.

Las obras artísticas deberán ser originales e inéditas, no seleccionadas ni premiadas en ningún otro certamen o concurso, y no podrán ser reproducciones totales o parciales de otras obras ya realizadas o en ejecución; deberán estar libres de derechos que puedan detentar terceros.

Se aceptarán obras de cualquier disciplina pertenecientes a las artes plásticas (pintura, escultura, dibujo, grabado, cerámica, artesanía...). Los materiales y técnicas serán libres. El tamaño de las obras no podrá superar el metro de altura y anchura en cualquiera de las disciplinas. Las obras se entregarán sobre un soporte que permitan ser expuestas (cartulina, marco, lienzo, peana, etc.).

Se establecen seis categorías de participación.

Categoría 1ª Educación Infantil (alumnado Educación Infantil en el CEIP Miguel Ángel Sainz).

Categoría 2ª Educación Primaria, 1º, 2º y 3º (alumnado de 1º, 2º y 3º de Educación Primaria en el CEIP Miguel Ángel Sainz).

Categoría 3ª Educación Primaria, 4º, 5º y 6º (alumnado que cursen 4º, 5º y 6º de Educación Primaria en el CEIP Miguel Ángel Sainz).

Categoría 4ª Educación Secundaria (alumnos que cursen Educación Secundaria en la Sección Secundaria del colegio Miguel Ángel Sainz).

Categoría 5ª Profesores que impartan clase en el Colegio 'Miguel Ángel Sainz', tanto en E. Infantil, E. Primaria o ESO. Categoría 6ª Cualquier persona interesada en el arte.

En las categorías 1ª, 2ª, 3ª, 4ª podrán participar el alumnado con interés en esta temática mediante la presentación de obras propias, de manera individual o colectiva, de cualquier modalidad de Artes Plásticas.

En la categoría 5º podrá participar el profesorado del centro con interés en esta temática mediante la presentación de obras propias, de manera individual o colectiva, de cualquier modalidad de Artes Plásticas.

En la categoría 6ª, podrá participar cualquier persona, tanto española y como extranjera residente en España.

La presentación (entrega) de las obras, supondrá la inscripción en el certamen y se realizará del 7 al 24 de abril de 2026, ambos incluidos.

El Jurado estará compuesto por un representante del Ayuntamiento, dos personas de reconocido prestigio en el ámbito artístico de La Rioja y dos personas relevantes del ámbito cultural de Aldeanueva de Ebro.

El jurado valorará tanto la originalidad de la obra como la calidad y presentación del mismo, teniendo presente la categoría a la que pertenecen, así como la adaptación a la temática del concurso.

El premio podrá quedar desierto si el jurado lo considera oportuno.