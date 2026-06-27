IV edición de 'Ciencialia: fiesta de la Ciencia' se celebra este domingo con actividades sobre el eclipse solar

Imagen de un eclipse solar. - ULE

LOGROÑO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja acoge este el domingo 28 de junio la cuarta edición de 'Ciencialia: fiesta de la Ciencia', que incluye una treintena de experimentos, espectáculos y propuestas para público familiar, muchas de ellas relacionadas con el próximo eclipse de Sol; y está disponible en www.unirioja.es/ucc.

Con más de 2.500 participantes en su última edición, Ciencialia se ha consolidado como uno de los principales eventos de divulgación científica de La Rioja. Su objetivo es acercar la ciencia y la tecnología al público general, fomentar el pensamiento crítico y despertar vocaciones científicas entre los más jóvenes mediante experiencias prácticas y lúdicas.

Es una iniciativa organizada por la Universidad de La Rioja y el Gobierno de La Rioja, con la colaboración de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la UR y de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Está coordinada por las profesoras de la Universidad de La Rioja Rosario López Gómez y Alicia Muro Llorente. Para su desarrollo cuenta con la colaboración de más de 50 profesores, investigadores y doctorandos, además de una treintena de voluntarios.

La jornada principal tendrá lugar el domingo 28 de junio, de 10,00 a 14,30 horas, en el edificio Quintiliano y los espacios exteriores del campus universitario. Durante toda la mañana se desarrollará una amplia oferta de actividades gratuitas, especialmente destinadas a escolares de Primaria y sus familias, que acercarán la ciencia y la tecnología al público de forma amena y participativa.

Los talleres infantiles, dirigidos a niños y niñas de entre 6 y 14 años, se realizarán en las aulas del Edificio Quintiliano, de 10 a 11,30 horas. Requieren inscripción previa, que podrá realizarse a partir del 19 de junio, a las 10,00 horas, en la web www.unirioja.es/ucc. La oferta incluye propuestas relacionadas con paleontología, biología, química, matemáticas, magnetismo, robótica, programación, astronomía y experimentación científica, entre otras.

Entre los más destacados, figura el taller protagonizado por escolares del CEIP Caballero de la Rosa, que compartirán con otros menores algunos de los experimentos presentados en la feria científica escolar 'Mentes curiosas', fomentando así el aprendizaje entre iguales y el interés por la investigación desde edades tempranas. Esta propuesta es una primera experiencia piloto de un programa más amplio que fomenta, a través de su participación en Ciencialia, la conexión directa entre la Universidad de La Rioja y los centros de Primaria, comenzando por uno de los más cercanos al campus.

Otros de los talleres ofertados son 'Ignitas y dinosaurios', 'Cultiva tu champi', 'Química en acción', 'Pasatiempos matemáticos', 'Conoce a nuestros robots', 'Diseña y programa tu robot', 'Vaya Cuerpos', '¡No es magia, es magnetismo!', '¡Crea tu superbacteria!', '¡Aprendiendo con las bacterias!', 'Misión: Elementos' y ¡Prepara tu cohete!

ECLIPSE SOLAR Y ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE

Dada la cercanía del eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026, un acontecimiento excepcional visible desde gran parte de España, la astronomía tiene una presencia destacada en la programación de Ciencialia. A lo largo de la mañana, el público podrá participar en observaciones con telescopio en el Observatorio Solar de Ciencialia', asistir a sesiones de planetario dedicadas a las constelaciones y su mitología, contemplar meteoritos reales y disfrutar del espectáculo teatral 'El Dr. Panoptes y el eclipse total' - a las 13,45 horas, en el Aula Magna del Edifico Quintiliano, con entrada libre- en el que se repartirán gafas homologadas para la observación segura de eclipses.

La programación incluye también tres talleres de experimentación científica al aire libre, elaboración de chapas científicas, taller de pintacaras con el grupo de divulgación 'Vaya Profes', un stand con demostraciones, retos y acertijos matemáticos a cargo del grupo de divulgación 'Vaya Primos', crepes y almuerzo para los participantes y el lanzamiento de cohetes de agua, de 12,30 a 13,30 horas, en los jardines del Edificio Quintiliano.

IV CONCURSO DE DIBUJO ¿CÓMO VES TÚ A UNA CIENTÍFICA?

La planta baja del Edificio Quintiliano acogerá la exposición de los trabajos del IV Concurso de dibujo '¿Cómo ves tú a una científica?', así como la entrega de premios de este certamen, que tendrá lugar a las 13,30 horas en el Aula Magna del mismo edificio. En este concurso, enmarcado en las celebraciones del 'Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia', han participado 294 escolares de Educación Infantil, Primaria y Enseñanzas Medias de La Rioja.

La fiesta concluirá a las 14,30 horas, con el sorteo de regalos entre los participantes.