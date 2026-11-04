Iván Ferreiro, Xoel López o Los Delinqüentes en los grandes conciertos de 'Actual 27'

LOGROÑO, 4 (EUROPA PRESS)

Iván Ferreiro, Xoel López, o Los Delinqüentes, son algunos de los siete grupos que actuarán, el 2 y 3 de enero, en el Palacio de Deportes, en 'Escenario UNIR', dentro del Festival 'Actual 2027'. La propuesta musical de grandes conciertos se completa el 4 de enero con Kiko Veneno en Riojaforum.

Además, 'Chicarela' -ganadores de la Guerra de Bandas de la edición anterior de 'Actual'-, 'Modelo', 'Ciclonautas' y 'La Plazuela', son el resto de grupos anunciados por el director general de Cultura, Roberto Iturriaga. Le han acompañado el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, y el director ejecutivo de UNIR, Javier Galiana.

Iturriaga ha querido "agradecer" de inicio a las 1.816 personas que se han hecho ya con los 'abonos ciegos' del Festival, además de señalar que los grandes conciertos están compuestos por "bandas que tienen experiencia en el panorama musical nacional y otras de las que en el futuro hablaremos mucho y largo de ellas porque lo están haciendo realmente bien".

PROGRAMACIÓN

A continuación, ha desgranado la programación por días, comenzando el 2 de enero, a las 21,00 horas, con la actuación de 'Chicarela'. Los navarros fueron los ganadores de la 'Guerra de bandas' de 2026, y traen al 'Escenario UNIR', rock urbano y rock and roll. Su estilo se caracteriza por guitarras potentes, letras directas y un sonido influenciado por grupos como AC/DC, Rolling Stones, Leño o Los Zigarros.

Después, será el turno del gallego Iván Ferreiro, "una de las figuras más influyentes del pop-rock en español, que regresa a los escenarios con 'Hoy x Ayer', una gira que celebra sus 35 años de trayectoria musical". "El espectáculo recorre las dos grandes etapas de su carrera: su legado al frente de Los Piratas, banda clave del rock español de los 90, y los hitos de su consolidada trayectoria en solitario", han resaltado el director general de Cultura.

También de Galicia viene el tercer artista de la noche, Xoel López, "uno de los músicos y compositores más destacados de la escena independiente española". Inició su trayectoria en los años noventa y alcanzó la popularidad con Deluxe, proyecto de referencia del indie-pop nacional. Tras cerrar esa etapa, comenzó su carrera en solitario con su propio nombre, contando "con una trayectoria en constante evolución, es una de las voces reconocidas de la música independiente iberoamericana".

Cerrarán el primer gran concierto de 'Actual', 'Modelo', un dúo zaragozano formado por Jorge Doherty (voz y composición) y José Lapieza 'Batz' (batería y producción), nacido en Brighton (Reino Unido) en 2019. "Comenzaron tocando en la calle con un ukelele y una batería infantil, haciendo del contacto directo con el público su seña de identidad", ha recordado Iturriaga.

El día siguiente, el 3 de enero, también a las 21,00 horas, y en el Palacio de los Deportes', será el turno de 'Ciclonautas', danda de rock hispanoargentina formada en Navarra a principios de la década de 2010, consolidada como una propuesta destacada del rock estatal. Su sonido fusiona rock urbano, stoner rock, rock argentino y clásico anglosajón, con influencias de bandas como Queens of the Stone Age, AC/DC y Foo Fighters.

Junto a ellos, estarán en el 'Escenario UNIR' los granadinos de 'La Plazuela', que fusiona flamenco, funk, pop, electrónica y sonidos urbanos, "convirtiéndose en una de las propuestas más originales de la nueva escena musical española", ha destacado el director general de Cultura.

Los grandes conciertos del Palacio los cierran 'Los Delinqüentes' que regresan a los escenarios con la gira del 25 aniversario de 'El sentimiento garrapatero que nos traen las flores', su emblemático álbum debut, que revolucionó el rock y la rumba en España. Tras casi 15 años de ausencia, El Canijo de Jerez y Diego *Ratón* protagonizan un reencuentro que celebra el legado de la banda y su conexión con el público. "El concierto rinde también homenaje a Migue Benítez, fallecido en 2004, incorporando su voz e imagen originales en pantalla junto a la banda en directo. Una celebración cargada de energía, emoción y espíritu garrapatero", ha señalado Iturriaga.

Para el 4 de enero, a las 20,30 horas, se ha programado en Riojaforum, un concierto de Kiko Veneno, "una de las figuras fundamentales de la música española, con más de 50 años de trayectoria y un repertorio que combina tradición y experimentación".

Por su parte, Sainz ha puesto en valor que "comenzamos el año con la mejor música; con la música referente en el panorama nacional y emergente en el panorama nacional", así como que "es un verdadero lujo contar con ellos en Logroño, y un motivo para que gran parte de los asistentes a este festival sean venidos de fuera".

Galiana, por su parte, ha puesto en valor que "después de cinco años podemos hablar de que se trata de una sólida colaboración" entre UNIR, Gobierno de La Rioja y Ayuntamiento de Logroño. "Creemos desde la universidad que es muy bonito que esté presente en el ámbito de la cultura, por lo que tenemos la responsabilidad y la ilusión desde UNIR en seguir construyendo y agrandando el festival para que siga siendo esa referencia que es tanto en la Rioja como en el ámbito internacional".

"Uno de los objetivos de la universidad es fomentar la creatividad y el pensamiento crítico", ha señalado, al tiempo que ha apuntado que "acercar la cultura a la sociedad, son valores que van intrínsecos a nuestra universidad; por lo tanto, es completamente natural que estemos trabajando conjuntamente en el festival".

ABONOS A 50 EUROS Y GUARDARROPA

Para concluir, Iturriaga ha señalado que tras los primeros 'abonos ciegos' salen ahora a la venta nuevos abonos a un precio de 50 euros, mientras que las entradas de día costarán 30 euros. En Riojaforum las localidades irán de los 36 euros en patio de butacas y 32 euros en el resto.

Como novedad, habrá servicio de guardarropa a un euro. Además, se seguirá destinando un 10 por ciento de la recaudación a fines solidarios.

Finalmente, han indicado que el festival riojano vuelve a colaborar con el Instituto Riojano de la Juventud con el objetivo de facilitar el acceso a la cultura a los más jóvenes. De esta forma, hasta 250 usuarios del Carné Joven podrán beneficiarse de un descuento de 20 euros sobre el precio normal del abono de los grandes conciertos de Actual, que se celebrarán los días 2 y 3 de enero en el Escenario UNIR del Palacio de Deportes de La Rioja.