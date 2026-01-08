Iván Herrero nombrado secretario general del Partido Riojano y Daniel Martínez ocupa la Secretaría de Organización

Las Comisiones Permanente y Ejecutiva del Partido Riojano (PR+) en su primera reunión - PR+

LOGROÑO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Iván Herrero ha sido nombrado secretario general del Partido Riojano mientras que Daniel Martínez ocupará la Secretaría de Organización. Precisamente, anoche las Comisiones Permanente y Ejecutiva del Partido Riojano (PR+) tuvieron sus primeras reuniones del año y también de la nueva etapa de la formación regionalista con Rita Beltrán Muro como presidenta, elegida justo antes del periodo navideño.

Entre los diferentes temas tratados, muchos de ellos de índole administrativa interna, se analizaron problemas de máxima actualidad autonómicos y municipales. Además, quedó definida la configuración del Comité de Dirección.

Junto a Rita Beltrán Muro, como presidenta del PR+; le acompañarán en las vicepresidencias Jesús Gil de Gómez Bermejo (Arnedo), Montserrat Bañares Arenal (Santo Domingo de la Calzada) y Nathanael Amelivia Ceschín (Villamediana de Iregua); Daniel Martínez Guerrero (Lardero) será el nuevo secretario de organización e Iván Herrero Sanz, el nuevo secretario general.

Por último, en la ya anunciada Comisión de Control y Garantías del PR+, las afiliadas Susana Pascual Alfonso y Maite Calvo Murugarren, serán la presidenta y secretaria respectivamente.