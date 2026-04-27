Izquierda Unida critica la tala municipal en Lardero y exige reponer el arbolado arrancado

Izquierda Unida denuncia la tala municipal en Lardero y exige reponer el arbolado arrancado - IU LARDERO

LOGROÑO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida Lardero ha criticado este lunes la tala y arranque de árboles en la zona de Villa Patro, una actuación que vuelve a poner de manifiesto la falta de sensibilidad ambiental y de planificación del Ayuntamiento de Lardero.

Para IU Lardero, la política del Gobierno municipal del Partido Popular confirma su desprecio por cualquier compromiso real frente al cambio climático.

"Mientras la ciudadanía sufre veranos cada vez más duros, calles con menos sombra y espacios públicos cada vez más hostiles, el PP responde talando árboles. No se puede hablar de un municipio habitable mientras se elimina biodiversidad, frescor y vida de nuestras calles. Luchar contra el cambio climático empieza por algo tan básico como proteger cada árbol, y el Partido Popular de Lardero está demostrando justamente lo contrario", ha señalado Laura Bravo.

Para IU Lardero, no se trata de ante un hecho aislado. "Hace años ya vimos cómo desaparecían árboles sin que fueran repuestos. Ahora vuelve a ocurrir. Primero se deja deteriorar el entorno, después se arranca lo que molesta y, finalmente, se nos intenta convencer de que no había alternativa", ha señalado Laura Bravo, portavoz de Izquierda Unida Lardero.

Por ello, Izquierda Unida Lardero exige al Ayuntamiento que los árboles que causen problemas para redes de suministro sean trasplantados y ubicados en otras localizaciones del municipio, así como, la restitución de los árboles arrancados.

IU Lardero reclama que el Ayuntamiento informe con claridad de cuántos árboles han sido eliminados, por qué motivos, qué informes técnicos avalan la actuación y dónde, cuándo y cómo se van a reponer.

"Lardero necesita más arbolado, no menos. Más sombra, no más cemento. Y sobre todo necesita un Ayuntamiento que entienda que cuidar lo común no es una opción estética, sino una obligación política", ha concluido Laura Bravo.