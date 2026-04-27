Izquierda Unida lamenta el derribo de un "edificio protegido" en Hervías y la justicia abre diligencias

LOGROÑO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de La Rioja ha lamentado que el Ayuntamiento de Hervías lleva años tomando decisiones que afectan directamente a sus vecinas y vecinos sin darles explicaciones ni escuchar su opinión. La formación respalda las movilizaciones vecinales y exige al consistorio transparencia y rendición de cuentas.

El diputado de Izquierda Unida en el Parlamento de La Rioja, Carlos Ollero, ha destacado que los distintos escándalos que sacuden al municipio responden a un mismo patrón: "El problema de Hervías no es este o aquel asunto por separado. Es un ayuntamiento que no informa, no escucha y no cumple sus compromisos. Eso tiene consecuencias y alguien tiene que responder por ello."

Uno de los casos más graves, denuncian, es el del Edificio Caja Rioja, un inmueble del siglo XIX situado en la calle Ignacio Alonso Nº 59, catalogado con protección expresa en el Plan General Municipal. A finales de 2023 fue demolido sin que conste expediente de patrimonio ni el preceptivo informe de la Comisión de Patrimonio Histórico-Artístico de La Rioja.

Ante estos hechos, el Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Haro ha considerado que existen "indicios suficientes para investigar un posible delito contra el patrimonio histórico, motivo por el cual ha acordado iniciar diligencias previas, tal y como se recoge en el Auto judicial dictado con fecha 30 de abril de 2025".

El segundo caso es el de las plantas de biometano, no una, sino dos. Durante meses, las vecinas y vecinos de Hervías presentaron más de 300 alegaciones, se movilizaron y recogieron firmas contra el proyecto. El Ayuntamiento no les escuchó. "Gracias a la presión popular se consiguió un informe desfavorable a la declaración de impacto ambiental del proyecto de una de ellas, al considerarlo incompatible con la conservación del paisaje y los valores naturales del entorno". Sin embargo, queda pendiente de informar la segunda planta que amenaza el municipio. "Los vecinos temen que los múltiples intereses que hay detrás de estas plantas influyan para obtener un informe favorable que facilite su instalación. Izquierda Unida estará vigilante para que eso no ocurra", ha advertido Ollero.

El tercer frente es el de la auditoría. En octubre de 2025, la propia alcaldesa se comprometió públicamente y por escrito a encargar una auditoría externa e independiente de las cuentas municipales. Ocho meses después ese compromiso sigue sin cumplirse. Mientras tanto, la plataforma vecinal denuncia que los presupuestos de 2026 podrían haberse publicado en el Boletín Oficial de La Rioja sin haber sido sometidos a votación en el pleno, y que existe documentación firmada por la propia alcaldesa que así lo reconocería. Izquierda Unida denuncia que este incumplimiento no es un retraso administrativo. "Prometer una auditoría y no hacerla cuando hay serias dudas sobre la legalidad de tus propias cuentas es un incumplimiento deliberado. Es oscurantismo", ha subrayado el diputado de IU Carlos Ollero.

Izquierda Unida muestra su apoyo a todas las concentraciones y movilizaciones convocadas por las vecinas y vecinos de Hervías y exige que "se lleve a cabo de forma inmediata la auditoría prometida, que el consistorio aporte el expediente completo del derribo del Edificio Caja Rioja y que se abra una investigación sobre la gestión municipal".