Javier Cámara cuelga el cartel de no hay entradas con 'Los Farsantes', obra que reflexiona sobre el éxito y el fracaso

LOGROÑO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El actor riojano, Javier Cámara, vuelve a su tierra junto al elenco de la obra de teatro 'Los Farsantes' para hacer reflexionar al público sobre el éxito y el fracaso y los papeles que encarnamos en nuestro día a día. Una obra que se representará en el teatro Bretón de Logroño en dos funciones, este jueves y viernes a las 20,00 horas, y que ya cuenta con el cartel de 'No hay entradas'.

De esta manera, Cámara vuelve a subirse a las tablas del teatro Bretón con este espectáculo que, además, abre la temporada del primer semestre del año del propio teatro logroñés.

"¿CUÁL ES EL PRECIO QUE SE PAGA POR CUMPLIR UN SUEÑO?"

Como ha reconocido el actor en una comparecencia de prensa, esta obra -dirigida por el dramaturgo Pablo Remón- habla "del éxito y del fracaso", algo con lo que el espectador "puede empatizar mucho". Pablo Remón -ha continuado- "entra con bisturí en la emoción y los sueños de todos" porque "¿cuál es el precio que se paga por cumplir un sueño?. Creo que permitirá a la gente que venga a vernos al teatro emocionarse y reflexionar sobre su propia vida".

Para Cámara, además, actuar aquí, en su casa, "es muy emocionante" y hoy más porque "viene mi madre a verme". Ello hace que también se acuerde de su pasado en su tierra. "Yo me crié como espectador en el teatro, hace mucho que no actuaba en el Bretón o en la sala Gonzalo de Berceo pero me emociono mucho al pensar en muchos actores y compañeros que hace años no teníamos ni idea de cómo iba a ser nuestra trayectoria".

"Aquí en Logroño, estábamos peleando para que no se cerrase la Escuela de Arte Dramático, nos encerramos incluso en la sala Gonzalo de Berceo, fue muy emocionante y el principio de algo muy especial".

"VER QUE HA FLORECIDO TANTO TALENTO ES MUY BONITO"

"En Logroño era difícil formarte y ver que ha florecido tanto talento es muy bonito. Siempre acabamos volviendo y compartiendo con la gente de aquí. Siento que estos días se cierra un círculo para mí y es un gusto estar aquí. Van a ser unas representaciones muy bonitas".

Una sensación que se incrementa, sabiendo también que "después de cuatro o cinco meses de gira, estas van a ser de las últimas representaciones" pero lo cierto es que "no me quiero volver a bajar de las tablas".

Sobre su futuro profesional, Cámara ha querido mantener silencio. "Vienen cosas muy bonitas pero guardo silencio". Eso sí, ha dicho, de momento de teatro, este año no va a ser.

Aún así ha reconocido "yo quiero seguir haciendo teatro. Cuando me preguntan qué es lo que más me gusta si cine, tele o teatro... yo digo que lo que quiero es pasármelo bien porque es cuando puedes volar. Cuando lo pasas mal en algo que te gusta mucho, te quieres ir". Ante ello, ha dicho, "los que podemos, intentamos elegir bien nuestros compañeros de trabajo y de camino y eso es lo que ocurre en esta obra de teatro".

'LOS FARSANTES'

El ganador de dos premios Goya, galardonado recientemente con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes por el Ministerio de Cultura de España ha participado en una rueda de prensa junto a sus compañeros de obra; Nuria Mencía, Marisa Salas y Francesco Carril.

'Los Farsantes' es una sátira sobre el mundo del teatro y el audiovisual, a la vez que una reflexión sobre los papeles que encarnamos, en la ficción y fuera de ella. Es una comedia donde solo cuatro actores viajan por decenas de personajes, espacios y tiempos. Se presenta con un formato de capítulos que son, en alguna medida, independientes, formando una estructura más próxima a la novela que al teatro.

Cuenta la historia de dos personajes relacionados con el mundo del cine y del teatro. Ana Velasco, una actriz cuya carrera está estancada y que después de actuar en pequeños montajes de obras clásicas, ahora trabaja de profesora de Pilates y los fines de semana hace infantiles. Entre culebrones de televisión y obras alternativas, Ana busca el gran personaje que le haga finalmente, triunfar.

Por otra parte, Diego Fontana (Javier Cámara) es un director de películas comerciales, de mucho éxito, que ahora está embarcado en una gran producción: una serie que se rodará en todo el mundo y con estrellas internacionales. Un accidente hará que se enfrente a una crisis personal y que se replantee su carrera.

Estos dos personajes están conectados por la figura del padre de Ana, Eusebio Velasco, un director de cine de culto de los 80, que vive ahora desaparecido y apartado del mundo.