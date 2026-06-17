Javier Cámara, Imanol Arias, Luisa Gavasa, Paloma San Basilio o Pepe Viyuela, en el segundo semestre del Bretón

Presentación programa del teatro Bretón del segundo semestre del año - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Javier Cámara, Imanol Arias, Luisa Gavasa, Paloma San Basilio o Pepe Viyuela, serán algunos de los interpretes que se subirán a las tablas del teatro Bretón de los Herreros en el segundo semestre del año, en el que se contará con 15 espectáculos, así como 7 películas en Versión Original Subtitulada.

Una "variada" programación que han dado a conocer la concejala de Cultura, Rosa Fernández, y la directora del teatro logroñés, Iratxe Palacio. Han destacado que un espectáculo gratuito en la Concha del Espolón el 17 de agosto inaugura la segunda mitad del año.

Fernández ha puesto en valor "la gran calidad de la programación que aquí se presenta, como una apuesta decidida por seguir manteniendo el gran nivel que siempre ha caracterizado a este espacio cultural". "Se trata de una propuesta que da respuesta a todos los gustos, para todas las edades y con cine, circo, ópera, ballet y, por supuesto, teatro. También durante las fiestas de San Mateo, fecha para las que se mantiene la apuesta por la calidad con artistas de primer nivel para hacer las delicias de locales y visitantes", ha añadido la edil de Cultura.

Por su parte, Palacio ha indicado que "son 15 espectáculos en esta programación que se desarrollará en agosto, septiembre, noviembre y diciembre, de los que 12 espectáculos de teatro y dos de ellos son musicales; uno de ellos también de teatro gestual, a los que se añade un espectáculo familiar".

"Empezamos con un espectáculo de calle, tendremos también un espectáculo de danza y otro de ópera, así como el ciclo de versión original con siete películas", ha destacado la directora del teatro Bretón, que ha manifestado que "hay muchos espectáculos aún sin estrenar, como 'Timón de Atenas', '53 Domingos' o 'Verborrea' y otros que ya han contrastado su capacidad de convocatoria y su calidad, como 'Chavela', 'Mejor no decirlo', 'Dulcinea' o 'Gool'.

PROGRAMACIÓN

El lunes 17 de agosto tendrá lugar la primera de estas citas culturales. De la mano de Duo Laos, dos artistas se suben al escenario de la Concha del Espolón para representar 'Oveja Negra' a las 20,30 horas. Se trata de un espectáculo circense gratuito y para todos los púbicos.

La programación de agosto continúa ya en el Teatro Bretón con un ciclo de cine en versión original. Las citas son los días 18, con 'Un poeta', el jueves 20, con la emisión de 'La chica del coro', el día 23 con 'Historias del buen valle', el lunes 24 la película 'Sorry, baby', el 25 de agosto '¿Qué te dice esa naturaleza?', el jueves 27 'La tierra de Amira' y, por último, el domingo 30 'Hangar rojo'.

Septiembre comienza el viernes 4 de septiembre a las 20,00 horas con la comedia 'Gool' de Yllana. Siguiendo la línea de la compañía, la obra presenta una sátira sobre el universo del fútbol, un espectáculo visual, mordaz y disparatado para toda la familia. El sábado, 12 de septiembre a las 20,00 horas, el actor Edu Soto se sube en solitario al escenario para interpretar 'Wanted (se busca)', una obra que él mismo ha guionizado. Se estima que el espectáculo dure en torno a 100 minutos y se recomienda para mayores de 14 años.

En San Mateo, el domingo 20 de septiembre se ha programado Luisa Gavasa y María Peláe traen al Bretón 'Chavela', una obra dedicada a la artista mexicana Chavela Vargas. El lunes 21 y el martes 22 de septiembre a las 21,00 horas, llega 'Mejor no decirlo' un espectáculo interpretado por los reputados Imanol Arias y María Barranco, bajo la dirección de Salomé Lelouch.

También con doble sesión, el miércoles y el jueves 23 y 24 respectivamente, 'Locuras paralelas' una comedia psicológica, llena de enredos y muy sorprendente. Se trata de una versión de Paco Mir sobre el sobre el texto teatral de Gabriel García, y sobre el escenario actores de la talla de Dafne Fernández, Sergio Mur, Diana Palazón y Fernando Andina. Y para concluir la semana de San Mateo, Paloma San Basilio da vida a Dulcinea en una obra homónima en la que la artista cantará acompañada al piano de Julio Awad.

En noviembre está confirmada la cita del martes 24 con 'La flauta mágica' de W. Amadeus Mozart, una ópera en dos actos que sube al escenario una adaptación fantástica libremente inspirada en la serie Stargate, con una ambientación que fusiona el antiguo Egipto con elementos de ciencia-ficción.

Para concluir el año, en diciembre, el Teatro Bretón ha programado el espectáculo teatral 'Timón de Atenas' el domingo 6 de diciembre, con el riojano Pepe Viyuela como protagonista. El lunes 7 y el martes 8 de ese puente festivo, Julián López, Candela Serrat, Xavi Mira y Pepa Charro, dan vida a la historia de '53 domingos', el relato de una reunión familiar entre hermanos cuyo desenlace es una gran incógnita.

El domingo 13 de diciembre, 'The postman' hace una propuesta teatral para públicos de más de 6 años en la que un cartero encuentra un paquete sorprendente sin destinatario ni remitente. El jueves 17, el Ballet Clásico Internacional vuelve a subirse al escenario con la interpretación de 'El Cascanueces'. Y para finalizar el año, el viernes 18 de diciembre, el también riojano Javier Cámara junto a otros tres grandes artistas da voz a 'Verborrea'.

Aunque esta programación no se pondrá a la venta este lunes 22 de junio, el lunes 31 de agosto el Teatro Bretón acoge el Festival Mute. También durante los meses de octubre y noviembre se llevará a cabo el 47 Festival de Teatro y, en diciembre, vuelve el Ciclo de Zarzuela.

VENTA DE ENTRADAS

Los abonos y localidades sueltas se pueden adquirir a partir del lunes 22 de junio a partir de las 11,00 horas en la taquilla, la web teatrobreton.org y en el teléfono 941 20 72 31 en horario de taquilla. La taquilla permanecerá abierta desde el 22 hasta el martes 30 de junio en el horario habitual (salvo el domingo 28 de junio que la taquilla permanecerá cerrada).

Reabrirá el lunes 17 de agosto. El horario de la taquilla es de 11,00 a 14,00 horas de lunes a sábados y desde 2 horas antes del inicio de la función, los días que haya espectáculo. Los domingos y festivos, el horario de apertura es de 12,00 a 14,00 horas y desde 2 horas antes del inicio de la función. Los domingos y festivos en los que no hay función, la taquilla se mantiene cerrada.

ABONOS Y DESCUENTOS

Además de las entradas sueltas para cada espectáculo programado, el Teatro Bretón ofrece abonos. Abono 'Ciclo de cine en V.O.': El abono de 7 proyecciones cuenta con un descuento de 45 por ciento, y el de 5 proyecciones del 30 por ciento. Abono 'Teatro 5e': 15 por ciento de descuento al adquirir una localidad de al menos cinco de los siguientes espectáculos: 'Gool' 'Mejor no decirlo', 'Locuras paralelas' 'Timón de Atenas', '53 domingos' (la función del 7 de diciembre) o 'Verborrea'.

En cuanto a los descuentos, el Teatro Bretón ofrece descuentos de grupos solo aplicables en taquilla. Descuento para grupos organizados 20 por ciento de descuento para grupos compuestos por 12 o más espectadores para los siguientes espectáculos: 'Gool' 'Mejor no decirlo', 'Locuras paralelas' 'Timón de Atenas', '53 domingos' (la función del 7 de diciembre) o 'Verborrea y el ballet 'El cascanueces' 25 por ciento de descuento para grupos de 20 o más espectadores para los mismos espectáculos, excepto 'El Cascanueces'. 'Descuento 4x3'.

Los espectáculos 'Gool' y 'The postman' permiten adquirir 4 localidades por el precio de 3 en la misma zona de aforo. Los descuentos solo son aplicables en la taquilla y no son acumulables.