Jesús Vicente Aguirre abre este viernes las nuevas actividades del Foro Pepe Blanco de la Música Hispana

Archivo - Jesús Vicente Aguirre , cantautor y escritor - EDITORIAL BUSCARINI - Archivo

LOGROÑO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Foro Pepe Blanco de la Música Hispana comienza este viernes, 28 de noviembre, en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía a partir de las 19,30 horas con una conversación con el compositor, músico y escritor Jesús Vicente Aguirre González (Logroño, 1948), que presentará su último libro 'De algunas cosas me acuerdo', editado por Pepitas de calabaza.

Jesús Vicente Aguirre, en los años setenta, junto con su mujer Carmen Medrano, formó parte de algunos grupos de la llamada entonces canción social o de protesta. Al final de la década, y ya como Carmen, Jesús e Iñaki, pusieron la música de fondo a la transición riojana que, al igual que en el resto de España, reclamaba democracia, libertad y autonomía. Grabaron dos elepés. Su canción 'La Rioja existe, pero no es' se convirtió en un auténtico himno popular de La Rioja.

Como escritor ha publicado numerosos artículos en diversos medios de comunicación y los siguientes libros: La Rioja empieza a caminar (IER, 2002, dos ediciones), Aquí nunca pasó nada, La Rioja 1936 (Editorial Ochoa, 2007, ocho ediciones), Aquí nunca pasó nada 2 (Editorial Ochoa, 2010), Al fin de la batalla y muerto el combatiente (Editorial Ochoa, 2014), que consiguió ese año el primer Premio de Ensayo y Divulgación del Ateneo Riojano, y Escríbeme a la tierra (Los Aciertos, 2021), los poemarios La vida que te empuja (Ediciones 4 de agosto, 2004), Antes de que suene el primer vals (Editorial Buscarini, 2010) y Ejercicio de escritura (Editorial Buscarini, 2014), las novelas Lo que pasó (Pepitas, 2019) y El club de las cuatro más uno (Los Aciertos, 2021).

Incluida en el Foro se ha organizado la exposición 'La música pop y rock en La Rioja (1960-2000)', que podrá visitarse en el Centro Fundación Caja Rioja La Merced del 12 de diciembre al 24 de enero.

El viernes 19 de diciembre a las 19,30 horas tendrá lugar la actuación del grupo Bass in a voice en el Centro Fundación Caja Rioja La Merced, una formación de Quique Alcalde, (bajo eléctrico y sintes), Javier Alcalde (percusión) y Manuel León (voz). Desde Michael Jackson, Hendrix, Clapton y The Beatles hasta Los Secretos, U2 o Luis Armstrong.

El viernes 2 de enero a las 12,00 horas en el Centro Fundación Caja Rioja La Merced se ha programado una mesa redonda sobre el pop y el rock de La Rioja de 1960 hasta el año 2000 con cuatro de sus protagonistas Fernando Ortiz de Urbina (The Black Rockers y Los Yankos), Rafael Ibarrula (Casablanca, Champán), José Ignacio Foronda (Obras Públikas) y Domingo Robledo (Eba al desnudo).