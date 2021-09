Jesús Vicente Aguirre: "La novela negra es una especie de pozo sin fondo en el que caben muchas formas de contar"

LOGROÑO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escritor riojano, Jesús Vicente Aguirre, ha afirmado que la novela negra "es una especie de pozo sin fondo" en el que caben "muchas historias y muchas formas de contar", con motivo de la presentación de su nueva novela 'El club de las cuatro más uno'.

Entre esas historias que contar se encuentran, por ejemplo, "el típico policía envuelto en una trama que se complica pero que al final todo se resuelve o donde alguien roba y es para beneficiarse o porque robar a un ladrón es mejor o la desaparición de un niño en la que al final los implicados son la familia o la policía".

De esta manera, para este autor, éste es un género en el que "cabe todo lo que esta implicado en la realidad", detallando que se trata de "una realidad blanca y negra, donde esa sociedad va desarrollando sus problemas".

Es en este fondo de novela negra donde Vicente Aguirre ha contado su historia, una historia que, a su vez, ha explicado, "va a contar muchas más historias", tal y como ha asegurado a Europa Press.

"No se trata de una novela donde hay un problema al principio que se va desarrollando hasta verse resuelto al final, no es esa novela, no es esa historia", ha señalado.

Así, su autor ha contado cómo, en esta historia "Salvador, un policía jubilado, conoce a una escritora y profesora de literatura; uno va de Logroño a Madrid a recoger a alguien en el aeropuerto, la otra va de Madrid a Logroño a ver a sus tres amigas, y se van a encontrar de repente metidos en un 'fregado' en el que los delincuentes aparecen en un bar de carretera donde estos personajes se encuentran tranquilamente tomando sus respectivos cafés y, de repente, todos al suelo; ahí es cuando se van a conocer".

"Lógicamente" ha señalado, "todo apunta a que estas dos personas no solo se conozcan, sino que vayan intimando, de manera que Salvador se convierta en otro más del club, ese club de las cuatro que son ellas, la escritora Rosa y sus amigas de Logroño, y este policía jubilado".

De esta manera, Vicente Aguirre ha contado cómo "a partir de ahí van a suceder cosas" explicando que "este hombre se va a encontrar envuelto de repente en estas reuniones de estas buenas mujeres".

En lo que respecta al transcurso de la historia, su autor ha revelado que "en la novela aparece no solo Logroño y Madrid, también Soria, Cádiz, un poco toda España, porque en esas ciudades suceden los problemas y los casos que se cuentan, que tienen que ver, en definitiva, con cierto grado de violencia, esa violencia que, en cierto grado, estamos viendo todos los días".

"Se trata de navegar un poco entre la justicia y la injusticia" ha destacado su autor "hasta que punto esto puede y debe existir, que se pueda robar, el derecho a juzgar lo que ya se ha juzgado porque se cree que no es suficiente, o viceversa, todo este 'maremagnum' es el que nos vamos a encontrar en las reuniones de estas mujeres, que tienen esa necesidad de contar y saber lo que esta ocurriendo a su alrededor".

'El club de las cuatro más uno' se encuadra dentro de un género conocido y tratado con anterioridad en numerosas ocasiones, ante lo cual su autor ha revelado cómo "a mí me ha gustado siempre mucho la novela negra".

"En la novela negra hay escritores que, de alguna manera, hacen una especie de denuncia social, que trataban ese 'mundo oscuro'" ha señalado, no obstante, ha clarificado, "mi objetivo no es tanto denunciar, no es una denuncia sino simplemente una exposición donde vamos a ver varios casos que tienen que ver con otros ciertos casos que ya se han juzgado, pero que, a juicio de otras personas, no se han juzgado lo suficiente" y ha destacado cómo "estas cosas existen".

EMOCIONES

"Cada persona que lo leyera encontraría algún tipo de emoción y característica diferente" es lo que ha expresado el autor de esta novela al hablar de lo que esta historia despertará en el lector.

"Pero sí que creo que te encontrarías con una historia que ocurre a tu alrededor, en un entorno más allá de conocerlo o no conocerlo, simplemente lo sientes por algo que está a tu alrededor".

Para concluir, Vicente Aguirre ha señalado que "al final es eso, una emoción de sentir cómo la vida pasa alrededor y cómo las opciones que a veces tomamos no tienen que ser, ni son, las mejores, simplemente la gente opta por algo, que el personaje no va a juzgar pero que el lector sí puede hacerlo, sobre estas situaciones que se saltan un poco las barreras de lo que la sociedad buenamente permite o admite".