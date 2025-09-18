Joan Groizard se reúne con Belinda León para analizar la propuesta inicial de la Planificación de electricidad 2030

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, se ha reunido con Belinda León, consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo de La Rioja, en la ronda de encuentros del MITECO - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA RIOJA

LOGROÑO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, se ha reunido con Belinda León, consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo de La Rioja, en la ronda de encuentros que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) mantiene con las comunidades autónomas para compartir el escenario técnico de partida de la Planificación eléctrica con horizonte 2030, antes del inicio de la audiencia pública, en la que el conjunto de los agentes podrá alegar y realizar contribuciones.

En la reunión, con la participación de técnicos del Gobierno autonómico, de la Secretaría de Estado de Energía y del Operador del Sistema, ambas administraciones han coincidido en la oportunidad que representa este nuevo ciclo de planificación para atender las nuevas necesidades que surgen con la progresiva electrificación de la economía y de la propia sociedad.

En esta línea, los dos ejecutivos han analizado las grandes líneas de la propuesta inicial, valorando que contemple, de partida, actuaciones relevantes en las subestaciones de las redes de transporte en La Rioja, dirigidas a mejorar la capacidad de las redes de distribución del territorio y atender las nuevas demandas de ámbito local.

CONTINUACIÓN DE LA TRAMITACIÓN

La propuesta inicial de Planificación con horizonte 2030 se ha elaborado siguiendo criterios técnicos en base a las aportaciones presentadas en la fase de propuestas, así como las prioridades del Ejecutivo riojano.

El documento se someterá a consulta pública tras esta primera ronda de encuentros autonómicos y en paralelo se tramitará su evaluación ambiental estratégica, también abierta a participación. Una vez recogidas las contribuciones en la fase de consultas públicas, se analizará la viabilidad física, técnica y ambiental del conjunto propuestas presentadas, teniendo en cuenta los principios rectores de la Planificación.

El resultado de este segundo análisis técnico será objeto de informe por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que analiza el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad económica-financiera. Sobre sus conclusiones, se elaborará el documento consolidado y la declaración ambiental estratégica, que se presentarán en el Congreso de los Diputados antes de su aprobación por parte del Consejo de Ministros.

UNA OPORTUNIDAD PAÍS

El pasado 12 de septiembre, la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, presentó las líneas maestras de la primera propuesta de Planificación, que prevé una inversión superior a los 13.500 millones de euros. Las aportaciones recibidas en la elaboración de la propuesta evidencian el interés por materializar en España todo tipo de proyectos, gracias a la competitividad de los precios energéticos que proporciona la alta penetración de renovables en el sistema eléctrico.

De hecho, desde 2020 se han otorgado derechos de acceso a las redes para proyectos de demanda de energía -industria, vivienda, centros de datos, vehículos eléctricos...- que suman más de 43 GW, un volumen superior al de la demanda máxima del país, de 38,2 GW en 2024. En el proceso de elaboración de la propuesta de planificación, se han recibido muchas más peticiones de acceso a las redes.

En consecuencia, el MITECO quiere que el incremento de capacidad de las infraestructuras previsto en la propuesta de Planificación permita materializar los mejores proyectos, aquellos que aporten más beneficios socioeconómicos con el menor impacto ambiental. A la par, quiere evitar que los consumidores experimenten una subida de las facturas eléctricas asociado al mayor tamaño de las redes si no van ligadas a proyectos efectivos y reales de demanda.

Así, tras un análisis detallado de las peticiones de acceso recibidas, la propuesta inicial de planificación del MITECO estima atender demandas por 27,7 GW para proyectos con conexión a la red de transporte; así como habilitar otros 5,3 GW de apoyo a las redes de distribución, cifra que puede redundar en una capacidad mayor en estas redes en función de la configuración en cada caso.

A este volumen de capacidad, equivalente al 85 por ciento de la demanda máxima actual, se le añadirá progresivamente la capacidad que se libere cuando caduquen, a los cinco años de haber sido otorgados, los derechos de acceso concedidos desde 2020 para grandes proyectos que no hayan logrado ejecutarse.