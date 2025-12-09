Joaquín Sabina se despide de los escenarios con calzado riojano de Arnedo

El cantautor elige la firma JAVER, del Grupo Postigo, para su gira final

El cantante Joaquín Sabina, durante su concierto en el Movistar Arena
El cantante Joaquín Sabina, durante su concierto en el Movistar Arena - Ricardo Rubio - Europa Press
Europa Press La Rioja
Publicado: martes, 9 diciembre 2025 12:01
   LOGROÑO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El reconocido cantautor Joaquín Sabina, una de las voces más emblemáticas de la música en español, ha elegido calzado riojano para poner el broche final a su trayectoria sobre los escenarios. Durante su despedida, Sabina ha optado por lucir calzado de la firma JAVER, perteneciente al Grupo Postigo y con sede en Arnedo, localidad con una gran tradición zapatera.

   La elección de Sabina supone un gesto que llena de orgullo al sector riojano y, en especial, a esta empresa familiar con décadas de historia.

   Desde el Grupo Postigo destacan que esta elección es "un honor y un reconocimiento al trabajo y dedicación de toda una vida", así como "un guiño especial a la fabricación local y a la identidad riojana".

   La presencia de JAVER en la despedida de Sabina representa no solo un hito para la marca, sino también una celebración del talento y la industria del calzado de Arnedo, referente nacional e internacional del sector.

