Joaquín Sabina se despide de los escenarios con calzado riojano de Arnedo

LOGROÑO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El reconocido cantautor Joaquín Sabina, una de las voces más emblemáticas de la música en español, ha elegido calzado riojano para poner el broche final a su trayectoria sobre los escenarios. Durante su despedida, Sabina ha optado por lucir calzado de la firma JAVER, perteneciente al Grupo Postigo y con sede en Arnedo, localidad con una gran tradición zapatera.

La elección de Sabina supone un gesto que llena de orgullo al sector riojano y, en especial, a esta empresa familiar con décadas de historia.

Desde el Grupo Postigo destacan que esta elección es "un honor y un reconocimiento al trabajo y dedicación de toda una vida", así como "un guiño especial a la fabricación local y a la identidad riojana".

La presencia de JAVER en la despedida de Sabina representa no solo un hito para la marca, sino también una celebración del talento y la industria del calzado de Arnedo, referente nacional e internacional del sector.