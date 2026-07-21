Una jornada aborda las experiencias en La Rioja de resistencia a las plagas del oídio y mildiu en el viñedo

Una jornada aborda las experiencias llevadas a cabo en La Rioja de resistencia a las plagas del oídio y mildiu en el viñedo. - UR

LOGROÑO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La II Jornada Shield4Grape aborda el martes 21 de julio las experiencias llevadas a cabo en La Rioja de resistencia a las plagas del oídio y mildiu en el viñedo.

Esta jornada está organizada en el marco del proyecto europeo Shield4Grape, en el que participan investigadoras de la Universidad de la Rioja y del CSIC (adscritas al ICVV) y otras 15 instituciones procedentes de Italia, Grecia, Portugal, Hungría, Francia y Chipe.

La II Jornada Shield4Grape tiene lugar en la Finca Valdegón del Gobierno de La Rioja, situada en Carretera de Logroño-Mendavia, NA 134, km 87,8, La Rioja; y en el Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV) en La Grajera.

La jornada comienza con la bienvenida y la introducción al proyecto Shield4Grape en Finca Valdegón, donde a continuación se realizará una visita a la parcela experimental de variedades resistentes a enfermedades fúngicas (PIWI) y una demostración del manejo integrado de enfermedades.

Tras la pausa-café, la jornada se traslada a La Grajera, donde tendrá lugar la presentación de cuatro ponencias. La primera, titulada 'Shield4Grape: Mejora genética y manejo integrado de enfermedades: claves para una viticultura sostenible', a cargo de Cristina M. Menéndez. (Universidad de La Rioja-ICVV).

A continuación, interviene María del Mar Hernández Álamos (Universidad de La Rioja-ICVV) para hablar del 'Comportamiento agronómico y enológico de variedades resistentes en La Rioja: Resultados campaña 2025'.

Tras ella, Pilar Sáenz-Navajas (CSIC-ICVV) aborda el perfil sensorial de vinos PIWI cultivados en Rioja, la caracterización varietal y la respuesta a estrategias de manejo integrado de enfermedades (IPM); y finaliza Enrique Barajas Tola, del Instituto Tecnológico de Castilla y León (Itacyl), abordando las experiencias en Castilla y León sobre variedades resistentes.

INSTUCIONES PARTICIPANTES.

Esta jornada se enmarca dentro del proyecto europeo Shield4Grape, financiado con 5 millones de euros por la Comisión Europea, con el fin de mejorar la resiliencia del sistema vitícola contra plagas y enfermedades ante el cambio climático.

El proyecto plantea además otros objetivos más específicos, como explotar la biodiversidad de la vid e identificar nuevos caracteres que contribuyan a la resiliencia frente a patógenos fúngicos; implementar protocolos de mejora genética, incluyendo nuevas técnicas de mejora y mutagénesis; y, finalmente, introducir estrategias más seguras y sostenibles para el manejo de patógenos de la vid.

El proyecto contribuye a salvaguardar el territorio, particularmente en aquellas áreas que tengan una alta concentración de viñedos; la salud humana, los agricultores, la población que vive en zonas de cultivo de vid y los consumidores.

Este objetivo se logrará mediante una combinación de nuevos conocimientos adquiridos de la patología, la genética y la genómica, junto con procesos innovadores de manejo integrado de plagas (MIP) y de mejora genética.

El proyecto está coordinado por Giorgio Gambino, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Italia) y en él colaboran, además, el Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA) y el Metec Innovation Consulting (SRL y METE) del país transalpino.

De Grecia, el Agri-Environmental Originative Solutions P.C. (AGRENAOS), Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (AUTH), y Hellenifera P.C. (HELLENIFERA).

De Portugal, FCiencias.ID-Associacao para a Investigacao e Desenvolvimento de Ciencias (FC.ID); Faculdade de Ciencias da Universidade de Lisboa (CIENCIAS); Avipe-Associacao de Viticultores do Concelho de Palmela (AVIPE); y el Instituto Nacional de Investigaçao Agraria e Veterinaria (INIAV).

De Hungría, el Pecsi Tudomanyegyetem-University of Pecs (UP).

De Francia, Esc Dijon Bourgogne (BSB) y Gip Pôle Bourgongne Vigne et Vin (GIP).

Y de Chipre, el Center for Technology Research and Innovation (CETRI).