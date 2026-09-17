Una jornada aborda los nuevos retos y modelos de atención social en la UR

LOGROÑO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Jornada 'Desinstitucionalización y Políticas de Servicios Sociales' analiza este viernes, 2 de octubre, en la Universidad de La Rioja los retos y oportunidades que plantea la transformación de los actuales modelos de atención social y el desarrollo de políticas orientadas a favorecer la autonomía personal y la participación comunitaria.

El impulso de los procesos de desinstitucionalización constituye uno de los principales desafíos de las políticas sociales contemporáneas. La necesidad de avanzar hacia servicios más personalizados, centrados en las personas y vinculados a su entorno comunitario está impulsando cambios en los sistemas de atención dirigidos a personas mayores, personas con discapacidad, menores y otros colectivos que requieren apoyos específicos.

Esta actividad pretende generar un espacio de reflexión y diálogo sobre los cuidados de proximidad, la atención centrada en la persona y las posibilidades que ofrecen las tecnologías asistenciales para favorecer la autonomía y la permanencia en la comunidad. Asimismo, servirá para analizar experiencias, políticas y estrategias orientadas a avanzar hacia modelos de apoyo más inclusivos y adaptados a las necesidades individuales.

Durante el encuentro, profesionales, responsables públicos, investigadores y representantes del tercer sector debatirán sobre los desafíos que plantea la desinstitucionalización en ámbitos como el envejecimiento, la discapacidad, la dependencia o la inclusión social, así como sobre las oportunidades de innovación existentes para situar la autonomía, la dignidad y los cuidados en el centro de las políticas públicas.

La actividad está dirigida a profesionales, estudiantes, investigadores e investigadoras, responsables de políticas públicas y a todas aquellas personas interesadas en el estudio y la aplicación de procesos de desinstitucionalización desde distintas perspectivas disciplinares. Las personas interesadas en asistir deben inscribirse en https://bit.ly/JornadaDesPSS2oct.

La jornada está organizada por el Área de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de La Rioja, forma parte del Seminario Permanente del Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja y cuenta con el patrocinio del Parlamento de La Rioja.

Está coordinada por Ana Belén Cuesta-Ruiz Clavijo, Esther Raya Díez y Domingo Carbonero Muñoz, del Área de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de La Rioja.