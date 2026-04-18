Una jornada analiza las consecuencias de la pretensión de prohibir el uso del velo islámico en los centros educativos

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LOGROÑO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Clínica Jurídica y de Intervención Social de la Universidad de La Rioja organiza el próximo 23 de abril (Sala de Grados, Edificio Quintiliano, 16,30 horas) la Jornada 'Autonomía de los centros educativos y derechos fundamentales: el caso de la prohibición de uso del velo islámico', en la que se abordará la pretensión de prohibir el uso del velo islámico en los centros educativos, como revelan casos en los últimos años en distintos puntos del Estado español.

La jornada se centrará en los problemas jurídicos y sociales implicados en esa prohibición, en una perspectiva general y a partir del caso acontecido en el IES Práxedes Mateo Sagasta de Logroño, estudiado en su momento desde la Clínica Jurídica y de Intervención Social de la Universidad de La Rioja; y que dio lugar a la primera sentencia judicial en España que ha anulado una prohibición adoptada por un centro educativo, por vulneración de derechos fundamentales del estudiantado afectado.

Parte del alumnado que elaboró aquel informe sobre el caso del IES Sagasta intervendrá en esta jornada.

El encuentro arrancará con la exposición 'La discriminación de las jóvenes musulmanas con hiyab en el sistema educativo en España' a cargo de Laura Mijares Molina, profesora del Departamento de Lingüística y Estudios Orientales de la Universidad Complutense de Madrid.

Tras ella, David San Martín Segura, profesor de Derecho Administrativo de la UR y director de la Clínica Jurídica y de Intervención Social de la UR intervendrá con la charla 'La prohibición del uso del velo en el IES Práxedes Mateo Sagasta: síntesis del caso'.

Además, Amal Benloukilia, estudiante del Grado en Derecho de la UR y Ana Mª Vega Gutiérrez, catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado de la UR Universidad de La Rioja, expondrán 'El uso del velo como manifestación de la libertad religiosa según la jurisprudencia del TEDH'; y Manal Bagy, alumna del Grado en Derecho de la UR y Juan Ocón García, profesor Titular de Derecho Constitucional de la UR analizarán 'Las condiciones constitucionales para la regulación de los derechos fundamentales: proyecciones sobre el ámbito educativo'.

La jornada se completará con la ponencia 'La gestión de la diversidad cultural en el ámbito escolar: implicaciones socioeducativas de la prohibición del velo', que correrá a cargo de Vanesa Neagu y Samuel Santos, estudiantes del Grado en Trabajo Social de la UR y, también miembros del equipo de la Clínica Jurídica que elaboró el informe sobre el caso del IES Sagasta.