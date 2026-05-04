Una jornada formativa sobre el 30º aniversario de la Oficina de La Rioja en Bruselas, novedades actividad Europe Direct

El director general de Fondos y Relaciones con la UE, Jesús Ángel Garrido, presenta los actos organizados por Europe Direct en La Rioja este año, en el que la Oficina de La Rioja en Bruselas cumple su 30.º aniversario - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Una jornada formativa sobre el 30.º aniversario de la puesta en servicio de la Oficina de La Rioja en Bruselas es la principal novedad del programa de actividades europeas organizado por el punto Europe Direct en 2026, año en el que también se conmemora el 40.º aniversario de la entrada en vigor del tratado de adhesión de España a la Unión Europea. Además, incluyen un espectáculo gratuito del monologuista Víctor Parrado en Riojaforum, así como cine europeo, concursos escolares de dibujo y juveniles de fotografía, y acciones divulgativas en centros escolares.

El director general de Fondos y Relaciones con la UE, Jesús Ángel Garrido, y la técnica de Acción Exterior del Servicio de Fondos, María López, han presentado hoy, día 4, el programa de actos que tiene un doble objetivo: por un lado, acercar a los ciudadanos riojanos a la UE, el gran proyecto transformador tanto desde el punto de vista social como económico y, por otro, recorrer los 30 años de servicio de la Oficina de La Rioja en Bruselas, que se ha consolidado como una herramienta esencial en la defensa de los intereses de La Rioja ante las instituciones comunitarias.

Garrido ha explicado que La Oficina de La Rioja en Bruselas desarrolla una labor de asesoría y servicio a las consejerías del Gobierno de La Rioja y a los actores regionales desde su apertura en 1996, y propicia "la presencia activa y constante de La Rioja en Bruselas, imprescindible para que la voz del territorio esté presente en cada debate, para acercar a La Rioja todas las oportunidades que ofrece la Unión Europea y para defender nuestros intereses, máxime en un momento clave como en el que nos encontramos: el futuro presupuesto europeo".

De hecho, ha recordado, el 'Plan La Rioja en Europa', el primer instrumento del Ejecutivo regional para coordinar su actuación en materia europea, "otorga un papel fundamental a la Oficina de La Rioja en Bruselas para seguir potenciando la influencia de la región en el diseño de las políticas de la UE y aumentar la recepción de fondos europeos".

Así, una de las principales actividades organizadas por Europe Direct la Rioja este año es la jornada formativa '30 años de la Acción Exterior del Gobierno de La Rioja: La Oficina de Bruselas', que se celebrará los días 11 y 12 de mayo en La Fombera. El curso está destinado al personal de la Administración Autonómica y Local, y repasará los principales hitos de la acción exterior nacional y regional, así como el papel desempeñado por la Oficina.

La jornada contará con la participación de diferentes expertos que están en la primera línea del trabajo diario en Bruselas, entre ellos, la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés.

REFORZAR EL VÍNCULO ENTRE LA RIOJA Y EUROPA

Por su parte, María López López ha explicado que Europe Direct La Rioja forma parte de una red de 500 puntos que la Comisión Europea tiene repartidos por la UE, cuyo propósito es "servir de enlace y reforzar el conocimiento ciudadano de las instituciones comunitarias, sus valores y su influencia en nuestro día a día a través de diferentes actividades que se organizan a lo largo del año".

Entre ellas, Santo Domingo de la Calzada acogió el ciclo de cine europeo LUX en febrero y marzo, con 464 espectadores y una sesión destacada de la película 'Sorda', ganadora de este galardón europeo, que reunió a 144 asistentes. Otra actividad formativa es 'Europa en el cole', en la que participan alrededor de 300 alumnos de Primaria y Secundaria de cuatro centros educativos de Autol y Logroño desde el 24 de marzo hasta el 31 de mayo.

Asimismo, el próximo sábado, Día de Europa, se procederá a la entrega de los premios 'Europa en mis ojos' y 'Europa en tu objetivo', en la Sala Gonzalo de Berceo, a las 12,30 horas, a los que se han presentado 114 dibujos y 31 fotografías. El acto contará con la actuación del mago riojano ICEMAN.

Por último, la sala de Cámara (400 espectadores) de Riojaforum acogerá el viernes, 15 de mayo, a las 20,30, el espectáculo del monologuista Víctor Parrado. Las entradas son gratuitas y se pueden adquirirse presencialmente en el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) y la Gota de Leche, o telemáticamente en la web de Riojaforum.