La jornada 'La innovación que transforma nuestros pueblos' reúne en Ventosa a emprendedores y agentes del territorio - LA CAIXA

LOGROÑO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Ventosa ha acogido este viernes la jornada 'La innovación que transforma nuestros pueblos', un encuentro destinado a impulsar el emprendimiento rural y ofrecer herramientas prácticas a autónomos, empresas y personas emprendedoras del territorio. La iniciativa, organizada por CaixaBank y el CEIP Rural, ha contado con la participación de más de medio centenar de asistentes.

La jornada ha comenzado con una recepción-café y la bienvenida institucional, tras la cual se ha celebrado una sesión formativa sobre las Ayudas LEADER 2023-2027, abordando el ticket rural para autónomos, las ayudas a la inversión y la digitalización, una de las prioridades de la nueva programación.

Posteriormente, se ha celebrado una mesa redonda con emprendedores de La Rioja, donde han compartido su experiencia:

Miguel Bezarares (Melt Cakes y Gourmetismo), quien expuso cómo la pastelería creativa puede convertirse en motor económico.

Beatriz Díaz (Albergue Ikigai), que destacó la importancia de los alojamientos rurales como espacios de bienestar y encuentro para peregrinos y visitantes.

Mario Velasco, joven agricultor, que habló sobre relevo generacional, innovación y nuevas oportunidades en la agricultura riojana. El encuentro ha continuado con un espacio de networking, seguido de visitas guiadas a proyectos locales de Ventosa, mostrando ejemplos reales de actividad económica activa en el municipio:

Elena Arbaizar (Espacio Habitacional y Creativo Meraki), un proyecto que combina alojamiento, creatividad y nuevas formas de habitar el medio rural.

Alfredo Bernáldez (Bodegas Alvia), que ha presentado un modelo de bodega innovador desde la raíz territorial. La jornada ha puesto de manifiesto el papel clave del emprendimiento en la revitalización de los pueblos de La Rioja y la importancia de generar espacios de encuentro donde compartir experiencias, resolver dudas y crear redes entre personas emprendedoras.

El CEIP Rural, en colaboración con CaixaBank, seguirá desarrollando nuevas jornadas y formaciones en distintos municipios de la región, reforzando su compromiso con el desarrollo económico, social y demográfico de La Rioja rural.

Tierra de Oportunidades es el programa de CaixaBank que, en colaboración con Grupos de Desarrollo Rural, impulsa proyectos innovadores en el medio rural en toda España. Su finalidad es generar un impacto positivo en el territorio, mejorar la empleabilidad y favorecer la fijación de población en los pueblos.