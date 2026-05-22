Una jornada 'online' presenta EvalTienda, la herramienta que impulsa el comercio local con más de 2.000 diagnósticos

Presentación EVALTienda en la UR - UR

LOGROÑO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra Extraordinaria de Comercio de la Universidad de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño organiza el próximo 27 de mayo la Jornada online '¿Qué es EvalTienda? Conoce la herramienta de autodiagnóstico del comercio local', una sesión dirigida a comerciantes, asesoras/es y profesionales del sector interesados en la mejora y modernización del comercio minorista.

Esta jornada, impulsada por el Ayuntamiento de Logroño, organizada desde la Cátedra de Comercio de la Universidad de La Rioja, tiene como objetivo dar a conocer una herramienta innovadora al servicio del comercio de proximidad. La jornada cuenta con la colaboración de la Cámara de Comercio y la FER.

EvalTienda es una herramienta digital innovadora para el autodiagnóstico del comercio local desarrollada por la Cátedra Extraordinaria de Comercio de la Universidad de La Rioja, en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño con la financiación de la Unión Europea NextGenerationEU (ACT-010000-2021-11).

Su objetivo es evaluar de forma integral el nivel de excelencia de los comercios minoristas y acompañarlos en su proceso de modernización, digitalización y mejora continua. EvalTienda por su carácter práctico y su utilidad para apoyar a los comercios en su camino hacia la excelencia.

EvalTienda ha sido distinguida recientemente con una mención honorífica en los Premios Nacionales de Comercio Interior, en la categoría Ideas Tecnológicas aplicables al Comercio, por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

JORNADA 'ONLINE' EL 27 MAYO

Con el fin de presentar esta herramienta al sector del comercio minorista, el miércoles 27 de mayo se celebra la Jornada online '¿Qué es EvalTienda? Conoce la herramienta de autodiagnóstico del comercio local' de 9,00 a 9,30 horas.

En esta sesión se expondrán los principales contenidos de EvalTienda, su enfoque y su potencial utilidad como recurso gratuito de diagnóstico y apoyo en acciones de acompañamiento al comercio local. Finalizará con un turno de preguntas.

El objetivo es dar a conocer EvalTienda y mostrar cómo puede utilizarse como apoyo tanto para comerciantes como para asesores en la evaluación y mejora de los negocios. Quienes deseen asistir deben conectarse a través de este enlace: https://bit.ly/JornadaEvalTienda27may

UNA HERRAMIENTA INNOVADORA CON RECONOCIMIENTO NACIONAL

EvalTienda es una herramienta digital, gratuita y accesible que permite al propio comerciante realizar un autodiagnóstico estructurado y guiado de su negocio, evaluando su nivel de excelencia y ofreciendo recomendaciones prácticas para su mejora.

Su carácter innovador ha sido reconocido con una mención honorífica en los Premios Nacionales de Comercio Interior, en la categoría de Ideas Tecnológicas aplicables al comercio, otorgados por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

MÁS DE 2.000 DIAGNÓSTICOS PARA MEJORAR EL COMERCIO LOCAL

Desde su puesta en marcha en Logroño, EvalTienda ha generado más de 2.100 informes de diagnóstico y recomendaciones personalizadas, lo que refleja su utilidad práctica y su aplicación real en el comercio local.

Estos diagnósticos permiten a los comercios conocer con mayor precisión su situación actual, identificar fortalezas -como la cercanía y la orientación al cliente- y detectar áreas de mejora clave, especialmente en ámbitos como la estrategia, la digitalización o la gestión de la información del cliente.

En un contexto en el que el comercio minorista afronta importantes retos de transformación, esta herramienta se posiciona como un recurso clave para avanzar hacia modelos de negocio más competitivos, innovadores y sostenibles.

DE LA INVESTIGACIÓN ACADÉMICA A LA PRÁCTICA EMPRESARIAL

EvalTienda destaca por trasladar el conocimiento científico al día a día del comercio. Basada en investigación académica de alto impacto y validada por expertos, analiza el negocio a través de nueve áreas clave, que abarcan desde la atención al cliente hasta la gestión económica, la digitalización o la sostenibilidad.

Además, la herramienta no se limita al diagnóstico, sino que genera informes automáticos con recomendaciones personalizadas, facilitando la toma de decisiones y el diseño de acciones de mejora adaptadas a cada comercio.

La Cátedra Extraordinaria de Comercio es un proyecto del Ayuntamiento de Logroño y la Universidad de La Rioja para impulsar el comercio minorista.