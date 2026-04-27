Una jornada de la UR abordará la discriminación múltiple y simultánea de mujeres de colectivos vulnerabilizados

LOGROÑO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Jornada 'Cartografías del liderazgo femenino' abordarán el martes, 28 de abril, en la Universidad de La Rioja cómo las mujeres que pertenecen a colectivos vulnerabilizados enfrentan formas múltiples y simultáneas de discriminación.

Esta actividad está organizada por la Cátedra UNESCO de Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural de la Universidad de La Rioja junto con la Cátedra UNESCO de Interculturalidad y Derechos Humanos de la Universidad Internacional de Andalucía; y la Cátedra UNESCO Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural de la Universidad Abat Oliva.

Está coordinada por Ana M.ª Vega Gutiérrez, directora de la Cátedra UNESCO de la UR, Neus Caparrós, del área de Trabajo Social y Servicios Sociales de la UR, y Paula Méndez Domínguez, investigadora de la Cátedra UNESCO de la UR.

La Jornada 'Cartografías del liderazgo femenino' abordan el martes 28 de abril en la Universidad de La Rioja pretende impulsar procesos de reflexión crítica en la universidad; visibilizar liderazgos femeninos no hegemónicos; promover una ciudadanía democrática e intercultural y la igualdad de género; y fortalecer la cooperación universitaria al desarrollo como espacio de cooperación horizontal y no colonial.

En este sentido, la actividad se articula en tres sesiones sobre Interseccionalidad y derechos humanos, Liderazgos invisibilizados y Propuestas para la transformación.

La Jornada 'Cartografías del liderazgo femenino' está dirigida a profesionales relacionados con la intervención social, con la justicia, alumnado universitario y público en general sensibilizado con el tema; y cuenta con inscripción gratuita a través de https://bit.ly/CartografiasLiderazgoFemeninoUR28Abr.

DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE Y SIMULTÁNEA

Las mujeres que pertenecen a colectivos vulnerabilizados -migrantes, racializadas, refugiadas, gitanas, mujeres con discapacidad, mujeres indígenas o procedentes de contextos empobrecidos- enfrentan formas múltiples y simultáneas de discriminación resultado de su sexo, origen, raza, situación administrativa, clase social u orientación sexual.

Lejos de ser víctimas pasivas de dichas discriminaciones, muchas encuentran formas de resistencia y de transformación que, sin embargo, no son suficientemente visibilizadas.

La interseccionalidad, en coherencia con los marcos de Derechos Humanos, permite comprender estas desigualdades de forma más completa y proponer estrategias eficaces de inclusión y liderazgo que sirvan también para repensar los modelos hegemónicos de liderazgo.