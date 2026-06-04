Unas jornadas europeas permitirán divulgar y visibilizar el intenso patrimonio arqueológico riojano - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Divulgar y dar visibilidad de la importancia del patrimonio de La Rioja es el fin de las Jornadas Europeas de Arqueología que se celebrarán en diferentes puntos de la región del 12 al 15 de junio.

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, junto a los profesionales del Servicio de Conservación y Promoción del Patrimonio Histórico Artístico del Gobierno de La Rioja, María Nieves González, David Eguizábal y Teresa Angulo, han dado a conocer una nueva edición de estas jornadas cuyo objetivo es "acercar a la ciudadanía, de todas las edades, la arqueología".

Como ha destacado María Nieves González es fundamental poner de manifiesto el enorme potencial de patrimonio que existe en La Rioja y el trabajo que realizan todos los profesionales del sector para sacar a la luz parte de la historia.

Durante su intervención, Iturriaga ha querido poner en valor el trabajo del Servicio de Conservación y Promoción del Patrimonio Histórico Artístico de La Rioja y ha destacado especialmente la reciente estabilización de las dos plazas de arqueología del departamento, "un paso muy importante para garantizar la continuidad y el fortalecimiento de una labor esencial para el conocimiento, la conservación y la difusión de nuestro patrimonio histórico".

Por su parte, David Eguizábal ha explicado que las intervenciones seleccionadas para esta edición responden a distintos ámbitos de actuación desarrollados por la Dirección General de Cultura, desde proyectos de investigación hasta actuaciones de urgencia o trabajos de conservación, buscando ofrecer "una muestra representativa tanto de la diversidad de intervenciones arqueológicas que se desarrollan en La Rioja como de su distribución territorial y de la importancia de los elementos patrimoniales abordados".

UNA PANORÁMICA DE LA ARQUEOLOGÍA RIOJANA ACTUAL

La programación arrancará el viernes 12 de junio con la jornada 'La actualidad de la arqueología riojana', que se desarrollará entre las 17 y las 20 horas en la sala de conferencias de la Biblioteca de La Rioja.

La sesión, de acceso libre y gratuito, reunirá a profesionales que presentarán algunos de los proyectos e intervenciones arqueológicas más relevantes desarrollados recientemente en distintos puntos de la comunidad.

El arqueólogo José María Tejado Sebastián expondrá los resultados de las investigaciones realizadas en la villa romana de La Morlaca, en Villamediana de Iregua, que han permitido documentar nuevas evidencias sobre el poblamiento rural en el valle del Iregua durante época romana.

Por su parte, las arqueólogas Nuria Gil Guzmán y Silvia Mancha Espino, de Arqueoiberia Estudios, presentarán la intervención de urgencia realizada en el yacimiento de La Torrecilla, en Calahorra, como consecuencia de una afección al patrimonio arqueológico.

La tercera microconferencia correrá a cargo del arqueólogo Juan Lozano Sancha, quien dará a conocer los resultados de tres sondeos arqueológicos realizados en Tricio, cuyos hallazgos aportan nueva información sobre la presencia y convivencia de las culturas celtibérica y romana en este enclave de especial relevancia histórica.

El programa continuará con la intervención del arqueólogo Javier Sáenz Pérez-Aradros, centrada en el hallazgo de una fosa común en Entrena vinculada a una antigua epidemia, un descubrimiento que ofrece nuevas perspectivas para el estudio histórico y antropológico de las crisis sanitarias del pasado.

Posteriormente, Pedro Rodríguez Simón, de SOT Prospecció Arqueològica, explicará los trabajos desarrollados mediante métodos no invasivos para la investigación y gestión del yacimiento de Libia, en Herramélluri. Considerada una de las ciudades romanas más importantes conservadas en La Rioja, Libia continúa proporcionando información esencial para el conocimiento de la romanización del territorio.

La última de las microconferencias estará dedicada al crucero de San Sebastián, un humilladero del siglo XV aparecido en Santo Domingo de la Calzada. El historiador Francisco Javier Díez Morrás analizará el valor histórico y patrimonial de este hallazgo, que contribuye a ampliar el conocimiento sobre el patrimonio religioso y viario asociado al Camino de Santiago.

CONTREBIA LEUCADE

El sábado 13 de junio tendrá lugar la visita guiada 'Abierto por excavación. La huella de Roma en Contrebia Leucade: visita a los pavimentos de opus signinum restaurados', que será conducida por el arqueólogo José Antonio Hernández Vera.

La actividad permitirá conocer de cerca uno de los yacimientos arqueológicos más singulares de La Rioja y del valle del Ebro. Contrebia Leucade, parcialmente excavada en la roca, tiene su origen en el siglo III a.C. como ciudad celtibérica y mantuvo una intensa ocupación durante la República y el Imperio Romano. Posteriormente continuó habitada durante época hispanovisigoda y en la fase islámica, que se prolongó hasta el siglo IX d.C., conformando una secuencia histórica excepcional que abarca más de un milenio.

El enclave viene siendo objeto de intensas campañas de excavación y consolidación desde hace décadas.

La visita incluirá dos pavimentos de opus signinum pertenecientes a la fase romano-republicana y restaurados recientemente. Entre ellos destaca el conocido mosaico de los delfines, documentado ya en 1934 y considerado una de las piezas más emblemáticas del yacimiento, junto a otro pavimento descubierto durante las excavaciones realizadas en la década de los noventa.

La actividad comenzará a las 10,30 horas en el edificio de recepción de visitantes situado junto al yacimiento, tendrá una duración aproximada de dos horas y contará con un máximo de 40 participantes. Las plazas pueden reservarse a través del correo electrónico jealarioja2026@gmail.com.

Por las características del recorrido, que discurre por un entorno natural con algunas pendientes de dificultad media, la organización recomienda acudir con ropa y calzado cómodos, protección solar e hidratación. El acceso concreto a la zona de los mosaicos no es apto para personas con movilidad reducida.

OCHO SIGLOS DE HISTORIA

Las jornadas concluirán el domingo 14 de junio con la visita guiada 'Las murallas de Logroño: retazos y recuerdos', dirigida por el arqueólogo Pedro Álvarez Clavijo.

El recorrido propone un viaje por la evolución de los distintos recintos defensivos que protegieron la ciudad desde finales del siglo XI, cuando surgieron las primeras fortificaciones vinculadas al entorno del Puente de Piedra, hasta las transformaciones introducidas en el siglo XVI para adaptar las murallas a las nuevas exigencias de la artillería.

La visita abordará también el periodo de decadencia de estas estructuras y su posterior recuperación estratégica durante el siglo XIX, cuando Logroño se convirtió en uno de los principales bastiones militares durante las guerras carlistas.

El itinerario partirá del Puente de Piedra y permitirá recorrer algunos de los espacios más significativos vinculados a la evolución histórica de las defensas urbanas de la ciudad. Desde allí continuará por la calle La Cadena, Rodríguez Paterna y San Bartolomé, para pasar junto al Palacio de los Chapiteles y seguir por la calle del Cristo y el Paseo del Espolón. El recorrido continuará por las calles Sagasta y Capitán Gallarza, Martínez Zaporta y Santiago, para finalizar en la calle Barriocepo y el Cubo del Revellín, uno de los principales vestigios conservados del sistema defensivo logroñés.

La actividad comenzará a las 10,30 horas, tendrá una duración aproximada de tres horas y contará con un máximo de 40 participantes. Las inscripciones pueden realizarse a través del correo electrónico jealarioja2026@gmail.com.