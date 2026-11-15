Las Jornadas de Montaña y Aventura de Calahorra incluirán cinco charlas y una marcha al Pico de San Donato

Las Jornadas de montaña y aventura de Calahorra se desarrollarán del 23 al 29 de noviembre - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Jornadas de Montaña y Aventura de Calahorra acogerán, del 23 al 29 de noviembre, cinco charlas y una marcha al Pico de San Donato, tal y como ha avanzado la organización.

Elaboradoras en colaboración entre el Ayuntamiento de Calahorra y el Club de montaña de Calahorra, comenzarán el 23 de noviembre con la Conferencia sobre la Travesía por tres Refugios de los Alpes, impartida por Carlos Antoñanzas, Antonio Bereain, José Luis Hernández y Jesús Gutiérrez.

El 24 de noviembre el espeleo-buceador navarro Eliseo Belzunce contará su aventura en el Pozo Azul, que se encuentra en el municipio burgalés de Covanera. Es la cueva subacuática explorada más larga del mundo con cerca de catorce kilómetros de galerías inundadas y veinte metros de profundidad.

Las integrantes del equipo femenino de alpinismo de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), Ruth Fornós y Uxue Loizu, compartirán con el público el 25 de noviembre su expedición a Groenlandia y las dificultades que tuvieron que superar.

El escalador, alpinista y aperturista Ekaitz Maiz ofrecerá una charla el 26 de noviembre sobre el camino a Amaiur, que realizó en 2023 junto a Joseba Iztueta. Llegaron a una cumbre inexplorada en el valle de Ladakh a la que bautizaron con el nombre de Amaiur.

Cerrará este ciclo de conferencias Maite Arboniés, guía profesional y formadora de guías y grupos de rescate, el 27 de noviembre. Repasará sus aventuras por medio mundo, trasmitiendo su experiencia en la montaña, así como narrará historias de superación de mujeres en estos deportes.

Todas las charlas serán a las 19,30 horas en el centro cultural de Fundación Caja Rioja, excepto la del 25 de noviembre que tendrá lugar en el parador nacional Marco Fabio Quintiliano. Están abiertas al público.

Dentro de estas jornadas, el Club de montaña ha organizado también una cena para el 27 de noviembre en un restaurante de la ciudad y una marcha al Pico San Donato, desde Unanu, para el 29 de noviembre.