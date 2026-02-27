José Manuel Montero y Pedro Halffter interpretan este sábado en el Círculo Logroñés 'La bella molinera' de Schubert - FESTIVAL LUCRECIA ARANA

LOGROÑO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Festival Lírico Lucrecia Arana presenta este sábado 28 de febrero el recital 'La bella molinera', protagonizado por el tenor José Manuel Montero y el maestro Pedro Halffter al piano.

El concierto, que dará comienzo a las 19 horas en el Círculo Logroñés, propone un viaje por una de las obras esenciales del repertorio para voz y piano, Die schöne Müllerin (La bella molinera') de Franz Schubert, basada en los poemas de Wilhelm Müller.

Considerado uno de los grandes ciclos del romanticismo musical, 'La bella molinera' retrata con una sinceridad excepcional el entusiasmo juvenil, el deseo, la decepción y la pérdida.

A lo largo de veinte canciones, Schubert acompaña a un joven molinero que, guiado por el rumor del agua, llega a un molino y se enamora de la hija del maestro.

La emoción del primer encuentro, la idealización amorosa y los celos ante la figura del cazador conducen a un desenlace de melancolía profunda.

En este recorrido, el piano se convierte en un verdadero narrador paralelo, haciendo hablar a la naturaleza, el arroyo, el bosque y el propio molino, como espejo del mundo interior del protagonista.

El tenor José Manuel Montero ha desarrollado una sólida carrera en ópera, opereta y zarzuela, con papeles como Rodolfo, Pinkerton, Don José, Tamino, Ferrando o Don Ottavio, además de roles emblemáticos del repertorio lírico español.

En el ámbito del lied, ha abordado ciclos de referencia como Winterreise, Die schöne Müllerin o Dichterliebe, consolidando una trayectoria concertística especialmente vinculada a la canción alemana.

A su lado, Pedro Halffter Caro, director artístico del Teatro de la Maestranza de Sevilla, es una figura destacada del panorama musical por su actividad como director de orquesta y compositor.

Ha estado al frente de instituciones como la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, y ha dirigido en escenarios internacionales de primer nivel, del Musikverein de Viena al Teatro Real de Madrid. Su repertorio abarca desde Mozart hasta Berg y Wagner, junto a una intensa labor de recuperación y estreno de títulos operísticos.

El Festival refuerza en este recital su apuesta por acercar el repertorio al público durante el concierto se incorporarán proyecciones escénicas y traducción de los textos para facilitar el seguimiento y eliminar barreras idiomáticas.

Además, tras la excelente acogida del recital anterior, al finalizar el concierto los asistentes podrán disfrutar de un encuentro distendido con los artistas acompañado de una copa de vino Viña Tondonia-López de Heredia.