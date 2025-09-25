Una joven de 16 años, herida esta mañana en un atropello en Logroño

Archivo - Ambulancias a las puertas de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - CSIF - Archivo

LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 16 años ha resultado herida esta mañana en un atropello ocurrido en Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 9,18 horas de este jueves, varios particulares han informado al Centro Coordinador de Emergencias del atropello a una persona con un coche en la intersección de las calles Avenida de la Paz con Avenida Colón de Logroño.

Desde SOS Rioja se ha avisado a Policía Local y se han movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del atropello ha resultado herida una joven de 16 años, que ha tenido que ser evacuada en ambulancia al Hospital San Pedro de Logroño.