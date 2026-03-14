Una joven de 34 años sufre un accidente de tráfico por salida de vía de su turismo en la N-232 en Fuenmayor

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 34 años, vecina de Haro, ha sido trasladada al Hospital San Pedro de Logroño tras sufrir un accidente de tráfico, a las 14,24 horas, al salirse de la vía su turismo, en el punto kilométrico 425, de la N-232 en Fuenmayor, según ha informado el SOS Rioja 112.

Han sido varios particulares los que han dado aviso del suceso. Desde el Centro Coordinador se han movilizado los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud, la Empresa de Mantenimiento de Carreteras ACEINSA y se notifica a Guardia Civil.