Un joven, herido esta mañana en un choque entre un turismo y una bici en Logroño

LOGROÑO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 17 años ha resultado herido a última hora de esta mañana en un accidente de tráfico ocurrido en Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 13,02 horas de este sábado, un particular ha comunicado al Centro de Emergencias la colisión de un coche y una bicicleta en la rotonda sita en la confluencia de las calles Avenida Lobete y Obispo Fidel García de Logroño.

Desde SOS Rioja se han movilizado a los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y se ha alertado a la Policía Local de la ciudad.

A consecuencia del citado siniestro, ha resultado herido un varón, de 17 años y vecino de Logroño, que ha tenido que ser trasladado al Hospital San Pedro de la capital.