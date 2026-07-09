Un joven, herido esta mañana al ser atropellado su patinete por un turismo en Logroño

Archivo - Hospital Viamed Los Manzanos - EUROPA PRESS - Archivo
LOGROÑO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
Un joven de 22 años ha resultado herido esta mañana al ser atropellado por un turismo cuando iba en su patinete en Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.
De acuerdo con estas informaciones, sobre las 8,01 minutos de este jueves, el Centro de Coordinación Operativa de SOS Rioja, a través del 112, ha recibido el aviso de un ciudadano por atropello de un joven de 22 años.
La víctima se desplazaba con un patinete eléctrico y ha sido arrollado por un turismo, en la calle Eliseo Pinedo de la capital riojana.
Desde SOS Rioja se ha informado a Policía Local de Logroño, y se han movilizado igualmente a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.
Como consecuencia del accidente, el joven ha resultado herido y ha tenido que ser trasladado para ser atendido en la Clínica Los Manzanos de Lardero.