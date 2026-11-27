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LOGROÑO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generación Z no ha renunciado a liderar, pero sí está redefiniendo las condiciones bajo las que está dispuesta a hacerlo. Aunque los jóvenes riojanos aceptarían un ascenso que implicara dirigir un equipo, una parte de ellos no asumiría esta responsabilidad a cualquier precio: solo el 25% daría el paso únicamente bajo determinadas condiciones.

Así se desprende de la segunda parte del informe sobre la Generación Z y el mercado laboral, 'Adiós al 'quiero ser jefe': la Gen Z cambia las reglas del juego', elaborado por Gi Group Holding, multinacional que ofrece soluciones 360º de Recursos Humanos.

Este estudio dibuja una generación que reconoce los beneficios asociados a dirigir equipos, pero que también es consciente de las exigencias personales y emocionales que conlleva. Para el 66,8%, asumir un puesto de liderazgo implica principalmente un incremento de la responsabilidad, mientras que más de la mitad considera que permite fomentar el crecimiento personal y profesional del equipo, aprender o un mayor reconocimiento profesional.

FIGURA DE JEFE O LÍDER

El estudio elaborado por Gi Group Holding también refleja diferencias relevantes en la forma en la que los jóvenes interpretan las figuras de jefe y líder. Cuando piensan en un jefe, lo asocian con una mayor responsabilidad (69,6%), un buen salario (51,2%) y control (49%). La figura del líder, en cambio, presenta una dimensión más positiva y vinculada al desarrollo de las personas. Aunque la responsabilidad (58,8%) continúa siendo la asociación principal, más de la mitad de los centennials (52,2%) identifica al líder como un referente positivo. Además, más del 40% relaciona el liderazgo con el crecimiento personal o con el reconocimiento profesional.

Estas diferencias también se observan por género. Las mujeres asocian en mayor medida que los hombres la figura del jefe con una mayor responsabilidad (71,4% vs 68%), con el reconocimiento profesional (42,3% vs 38,2%) y con el crecimiento personal (31,8% vs 25,6%). Sin embargo, también perciben con más intensidad su carga emocional: para casi 1 de cada 3 mujeres ser jefe constituye una fuente de estrés, frente al 27,3% de los hombres.

En el caso del líder, más de la mitad de los hombres, (54,3%), lo considera un referente positivo, una proporción que se sitúa en el 50,1% entre las mujeres. En cambio, son ellos quienes señalan en mayor medida que liderar puede dificultar la conciliación, con un 12,2%, frente al 9% de ellas.

BRECHA DE GÉNERO

A pesar de la predisposición generalizada a asumir responsabilidades, el liderazgo todavía tiene una presencia limitada entre los centennials: actualmente solo el 25% de los riojanos reconoce gestionar un equipo.

Los datos también revelan que el acceso a puestos de responsabilidad sigue teniendo un marcado componente masculino. El 31,7% de los hombres de la Generación Z asegura gestionar equipos, frente al 21,9% de las mujeres. Esta brecha se reproduce en la disposición a aceptar un ascenso. Más de la mitad de los hombres (53,5%) asumiría, sin dudarlo, la responsabilidad de dirigir un equipo, más de 10 puntos por encima de las mujeres que lo afirman. Asimismo, el 42,7% de ellas aceptaría el puesto únicamente bajo determinadas condiciones, frente al 36,4% de los hombres.

SALARIO Y CONCILIACIÓN, BARRERAS PARA LIDERAR

Aunque la mayoría de los jóvenes aceptaría dirigir un equipo, los resultados muestran que la decisión depende directamente de las condiciones asociadas al puesto. La principal razón para rechazar una posición de liderazgo sería recibir un salario que no compensa el aumento de responsabilidad, una posibilidad señalada por el 46,9%. En este sentido, aunque el 51,9% considera que las empresas reconocen económicamente la responsabilidad de liderar, el 35% de los centennials cree que se podría mejorar.

La segunda razón para no aceptar una posición de liderazgo serían los horarios extensos o el impacto negativo sobre el equilibrio entre la vida personal y profesional (44%). A continuación, aparecen unas condiciones laborales o contractuales poco atractivas (36,5%); una responsabilidad elevada sin autoridad real para tomar decisiones (35,6%); y la falta de incentivos, beneficios o reconocimiento (35%).

Las mujeres muestran una mayor sensibilidad hacia las condiciones económicas y los horarios extensos. Así, casi la mitad de ellas rechazaría liderar un equipo por alguna de estas razones mientras que, en el caso de los hombres, ese porcentaje se sitúa en el 44,7%.

Por edades, los menores de 24 años conceden más importancia a las condiciones generales del puesto. El 38,9% señala que unas condiciones laborales poco atractivas podrían llevarle a renunciar, frente al 34,4% de los jóvenes de entre 25 y 30 años. Además, el 33,3% de los más jóvenes rechazaría el cargo por no sentirse preparado, frente al 28,4% de los mayores de 25.

LARGAS JORNADAS Y ESTRÉS

Para 3 de cada 4 jóvenes riojanos asumir una posición de liderazgo es más exigente que hace unos años. Esta pérdida de atractivo de las posiciones jerárquicas no responde a una falta de interés por crecer, sino a la percepción de que determinadas responsabilidades no están adecuadamente compensadas. Casi la mitad de los jóvenes cree que esta pérdida de atractivo se debe a las jornadas más largas, a un peor equilibrio entre la vida personal y laboral y a un aumento de la carga de trabajo y del estrés.

Además, el 22,9% considera que actualmente existe una mayor preferencia por posiciones con flexibilidad y autonomía. En este sentido, el 62,5% de los jóvenes riojanos considerarían crear o dirigir un proyecto propio en lugar de ocupar una posición de jefe dentro de una compañía.

Esta predisposición es especialmente elevada entre los hombres y entre los jóvenes menores de 24 años, grupos en los que más del 60% consideraría emprender o liderar una iniciativa propia como alternativa a ser jefe en una empresa.

La preparación se convierte en otra de las grandes demandas de la Generación Z. Los jóvenes consideran que la formación necesaria para liderar debe centrarse, fundamentalmente, en adquirir herramientas prácticas para gestionar personas y afrontar situaciones complejas. La gestión de equipos ocupa el primer lugar y es señalada por el 58,7% de los encuestados. Le siguen la formación específica en liderazgo (56,2%); la resolución de conflictos (54,5%); y la gestión del estrés (49,3%).