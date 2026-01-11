Juan Loma y Haizea Molins se alzan con el Campeonato de La Rioja de cross individual de Santo Domingo - C.A. CALCEATENSE SANTO DOMINGO

LOGROÑO 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Juan Loma y Haizea Molins se han proclamado este domingo campeones de La Rioja de cross individual en Santo Domingo de la Calzada. En el caso de Loma, corredor de A.D. Marathon, es su tercer título autonómico consecutivo, mientras que para Molins, del Beronia, también supone revalidar el campeonato en categoría Sub'23.

Durante toda la mañana las piscinas han acogido el Campeonato de La Rioja de Cross Individual organizado por el Club Atletismo Calceatense y la Federación Riojana de Atletismo, en colaboración con el Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, Clover Sport y Cruz Roja.

Más de 300 atletas han participado en el campeonato autonómico, que ha contado con numeroso público.

En la prueba reina, el duelo por la victoria lo han librado Juan Loma e Ignacio García, y ha ganado el primero con un tiempo de 27.21 minutos sobre 8.000 metros. García, con 28.09 minutos, ha sido segundo, y Hugo González, con 28.49, tercero.

En categoría femenina no ha habido participación femenina en la prueba absoluta pero, sobre la misma distancia, Haizea Molins ha sido la única participante y, por tanto, ganadora en categoría Sub'23 con un tiempo de 38.17.

Entre los Sub'23 masculinos el mejor ha sido Héctor Miguel Fuertes, del Adas Cupa, seguido de Sergio Ruiz y Raúl Labrador.

Por otra parte, en categoría máster, la victoria masculina ha sido para Víctor Fernández, del Club Maratón Rioja, seguido de Ángel Martínez Riaño y Roberto Sierra; mientras que la femenina ha sido para Sandra Alesanco, seguida de Tania Orviso y Maru Hernaiz, todas del Club Maratón Rioja.

En otras categorías destacan las victorias de Miguel Monforte y Patricia Arenas en Sub'20, y de Samuel Chandro y Ana Villamor en Sub'18. Cabe destacar, en la victoria de Chandro, que ha ganado tras disputar toda la carrera con una sola zapatilla, tras haberla perdido en la salida.

En Sub'16 los ganadores han sido Miguel Miranda y Maitane de Pablo; en Sub'14, Iker Rodríguez y Emma Bobadilla; en Sub'12, Nicolás Vicente y Akila Sáenz; y en Sub'10, Alain Gómez y Vega Olasolo.

También se ha celebrado una prueba popular, que han ganado Adrián de Blas y Ana Cano, así como una prueba para miembros de la Federación Riojana de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual cuyos ganadores han sido Sebastián Pérez y Lola Llorente.