Archivo - Juan Luis Martínez Lacanal sustituirá a Eduardo Pérez Hoces al frente de ARAG-ASAJA - FERNANDO DÍAZ - Archivo

LOGROÑO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Juan Luis Martínez Lacanal ha sido la única persona que ha presentado su candidatura a presidir ARAG-ASAJA, la organización profesional agraria más importante de La Rioja.

ARAG-ASAJA convocó el pasado 29 de octubre su Asamblea General para la renovación de sus órganos de gobierno, cuatro años después de su última actualización en 2022.

Juan Luis Martínez Lacanal ha cursado los estudios de Formación Profesional Agraria, tiene 57 años y reside en Uruñuela. Siempre vinculado a ARAG-ASAJA, organización a la que pertenece desde los 18 años, actualmente forma parte como vocal del Comité Ejecutivo, órgano permanente de gestión.

Martínez es, además de viticultor, cerealista y fruticultor, biznieto, nieto, hijo y padre de agricultores y se ha destacado por su compromiso con ARAG-ASAJA, con el sector agrario y con sus reivindicaciones. También preside la Comunidad de Regantes del Canal de la Margen Derecha del Río Najerilla.

Tal y como acordó la Junta Directiva de ARAG-ASAJA, el plazo de presentación de candidaturas expiraba hoy a las 19 horas. Se ha presentado una candidatura que está liderada por Martínez Lacanal y que ha contado con 464 avales. Conforma un equipo de un total 30 personas (10 para el Comité Ejecutivo y 20 para la Junta Directiva).

El pasado viernes, 13 de noviembre, había finalizado el plazo para que los socios y socias se inscribieran como compromisarios y compromisarias para participar en este proceso de renovación.

La presentación de candidaturas ha exigido, como en anteriores ocasiones, un aval mínimo de 150 socios y socias.

La Asamblea General de renovación se celebrará el próximo 20 de noviembre a partir de las 11,30 horas en Logroño.