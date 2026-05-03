Jubilación (34%), impuestos (33%) y herencias (31%), principales asuntos legales que preocupan a los riojanos

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LOGROÑO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La jubilación (34%), la declaración de impuestos (33%) y las herencias (31%) son los principales asuntos legales que generan preocupación entre los riojanos.

Así lo confirma el Barómetro de la Protección Jurídica presentado por onLygal, la compañía especialista en soluciones de protección jurídica y servicios legales.

Con esta herramienta, la compañía analiza, periódicamente, el pulso de la actualidad en torno a las preocupaciones de los riojanos en el ámbito legal, así como su nivel de conocimiento jurídico.

Según estos datos, la compraventa de vivienda y la solicitud de ayudas y subvenciones completan los primeros puestos del Barómetro, en el que la modificación de las condiciones laborales entra por primera vez con fuerza en la 6ª posición.

Cierran este Top 10 los asuntos legales relacionados con el alquiler, los viajes, las suscripciones y la baja laboral.

Y es que, con una nota media de 4,3, los riojanos no llegan al aprobado en conocimientos legales, y el 47% considera que desconoce en gran medida sus derechos y solo el 14% de los encuestados afirma saber cómo funciona el sistema judicial.

En una línea similar, un 39% afirma no confiar en su propio conocimiento legal. Entre otras razones, porque lo adquiere por vías informales. En concreto, las lecturas y publicaciones continúan siendo la principal fuente de información (49%), seguida de Internet (39%) y del entorno cercano con conocimientos legales (27%). Por el contrario, las vías formales siguen siendo minoritarias.

PREOCUPACIONES LEGALES POR ÁMBITOS.

El 63% de las personas consultadas afirma haber tenido alguna duda legal sobre cuestiones laborales. Las más frecuentes son las relativas a la jubilación (34%), las modificaciones de las condiciones laborales (22%) y la baja laboral (13

El 64% de los riojanos han tenido algún tipo de inquietud jurídica en este ámbito. Las herencias destacan como el tema que más dudas suscita (31%), seguidas del divorcio o separación (13%) y los asuntos relacionados con extranjería (10%).

La mitad de las personas consultadas ha experimentado algún tipo de cuestión jurídica relacionada con la vivienda. Las relativas a compraventa de vivienda (24%) y al alquiler (21%) encabezan los motivos.

El 59% declara haber tenido dudas de legales en este ámbito. La declaración de impuestos destaca como el tema más frecuente (33%), seguido de la solicitud de ayudas y subvenciones (23%).

En movilidad y transporte, es un 22% la proporción de personas que afirman haber tenido dudas legales. Las multas son el principal motivo (10%), seguidas de la compraventa de vehículos (7%) y los accidentes de tráfico (6%).

Sobre consumo, viajes e Internet, el 38% afirma haber tenido dudas relacionadas con este ámbito, en el que destacan las estafas y los viajes (16% respectivamente), seguidos de las suscripciones (15%) y las compras (8%).

En conclusión, destacan las preocupaciones que, en su mayoría, consolidan a la dimensión económica como el principal detonante del surgimiento de dudas legales entre los riojanos.

Y, por último, pero no menos importante, ponen de manifiesto la importancia de seguir acercando el conocimiento jurídico a la sociedad, facilitando el acceso a información clara y acompañamiento experto en momentos clave para las personas.