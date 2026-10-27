Este jueves se abre el plazo para solicitar becas complementarias de movilidad para estudiantes universitarios

Archivo - Alumnos universitarios, universidad, educación. - GVA/JLBORT - Archivo

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Empleo ha informado al Consejo de Gobierno durante su reunión de hoy, día 27, de la convocatoria de becas complementarias para la realización de estudios fuera de la comunidad autónoma de La Rioja, durante el curso 2026/2027, que podrán solicitarse a partir del próximo jueves, día 29, y a lo largo de 20 días hábiles, hasta el próximo 25 de noviembre.

El Gobierno regional, según ha señalado su portavoz, Alfonso Domínguez, destina a estas becas un total de 2.482.998 euros, con la finalidad de que el alumnado riojano que no pueda realizar sus estudios en la Comunidad, pueda seguir desarrollando su formación fuera de La Rioja.

La partida de este año se incrementa en 200.000 euros respecto a la del pasado curso con la finalidad de que los estudiantes de primer, segundo y tercer curso puedan financiar el coste de su primera matrícula u otros gastos que conllevan estudiar fuera, por un importe máximo de 1.500 euros y sin limitaciones por nivel de ingresos. Los requisitos de los estudiantes de cuarto curso, se mantienen.

Esta beca, junto con la Ley de gratuidad de los estudios oficiales de Grado Universitario o estudios superiores equivalentes en nuestra Comunidad, "materializan la apuesta del Gobierno de La Rioja para que todos los jóvenes de nuestra región puedan formarse sin limitaciones por su nivel de ingresos", ha puesto en valor el portavoz del Ejecutivo regional.

El pasado curso 2025/2026, el Gobierno de La Rioja concedió 1.419 becas complementarias con un importe máximo de 1.500 euros, para la realización de estudios universitarios fuera de nuestra Comunidad, mientras que se establecieron otras 10, por 375 euros para estudiantes que cursaban el Trabajo Fin de Grado/Máster, matriculados en menos de 30 créditos. El Gobierno regional destinó a estas ayudas un total de 2.282.998 euros.

La convocatoria de estas becas se publicará mañana en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) y la previsión es que unos 1.600 estudiantes universitarios riojanos puedan beneficiarse de estas ayudas para seguir desarrollando su formación fuera de la Comunidad durante este curso 2026/2027.