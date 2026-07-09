Este jueves comienza el proceso de selección del vendimiador y la vendimiadora 2026 de Logroño

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LOGROÑO 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 27 jóvenes aspiran a convertirse en el vendimiador y la vendimiadora de las fiestas de San Mateo 2026 y 69 Vendimia Riojana. Para ello, un jurado compuesto por representantes de distintos agentes participantes en las fiestas, evaluará a los candidatos en las distintas pruebas que forman el proceso de selección. Este proceso comienza este jueves y finaliza el viernes 10 de julio.

Las Bodegas Franco Españolas serán la sede del primer encuentro entre los candidatos y los miembros del jurado. En torno a las 10,30 horas, todos visitarán la bodega logroñesa y en un ambiente distendido tendrá ocasión de conocerse entre ellos y conocer también a los miembros del jurado.

A las 13,00 horas del mismo jueves, toda la comitiva se desplaza hasta la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Lardero para vivir una jornada de convivencia que comienza con una prueba de cocina.

Durante el día, los candidatos podrán presentarse de manera individual, se harán dinámicas y actividades de grupo y habrá también entrevistas personales con el jurado.

Ya el viernes 10 de julio, a las 9,45 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Logroño, los candidatos y candidatas realizarán un cuestionario escrito en el que deberán responder a diversas preguntas relacionadas con la cultura, las costumbres y las fiestas de la ciudad.

Tras una evaluación de dichas pruebas escritas y la deliberación por parte del jurado de todo lo vivido en las dos jornadas de proceso de selección, el viernes 10 de julio a las 12,00 horas se hará pública la elección de la vendimiadora y el vendimiador de las fiestas de San Mateo 2026 y 69 Vendimia Riojana.

El jurado que evaluará a los 27 candidatos estará formado por la concejala de Festejos, Laura Rivas; un edil de la oposición municipal; el vendimiador y la vendimiadora de las fiestas de San Mateo 2025; un representante de la Federación de Peñas de Logroño; uno de las Casas Regionales de Logroño; uno del Consejo de Juventud o del Consejo de Infancia; uno de la Asociación de la Prensa de La Rioja; uno de las Asociaciones Vecinales de Logroño.

También contarán con uno de asociación teatral o profesional de artes escénicas expresión oral o imagen pública; y un invitado por el equipo de Gobierno (ámbito de la comunicación, periodismo, cultura, turismo o promoción de la ciudad).

La pareja seleccionada recibirá del Ayuntamiento de Logroño el traje regional de La Rioja, que se quedarán en propiedad y que vestirán durante todos los actos en los que ejerzan la función representativa para la que han sido elegidos.