Junio concluye con un fallecido por ahogamiento en La Rioja

Mapa elaborado por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo sobre el número de ahogamientos en junio - RFESS

MÉRIDA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Junio ha concluido con un fallecido por ahogamiento en espacios acuáticos de La Rioja. En el conjunto del país, dicho mes ha registrado el peor dato de ahogamientos desde que existe el Informe Nacional de Ahogamientos (INA) con 92 fallecidos por ahogamiento no intencional en espacios acuáticos.

La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS) ha señalado que la cifra supera "ampliamente" el anterior máximo histórico, que se registró precisamente hace un año, en junio de 2025 cuando se contabilizaron 73 fallecimientos, por lo que este año, la cifra se ha incrementado en 19 muertos más que hace un año.

Por comunidades, Andalucía es la que registra mayor número de ahogamientos mortales durante junio, con 21 fallecimientos, seguida de Cataluña, con 13. Por su parte, Baleares y la Comunidad Valenciana registraron ocho casos cada una; Galicia y Murcia, siete; Canarias, seis, y Castilla y León, cuatro.

Le siguen Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y País Vasco, con tres; Madrid y Navarra, dos, mientras que Asturias y La Rioja contabilizaron un fallecimiento cada una.

Por su parte, el acumulado anual de fallecidos por ahogamientos asciende a 217, la mayor parte de nuevo en Andalucía, con 39 casos, seguida de Galicia, con 32, y Canarias, con 30. A continuación se sitúan Cataluña, con 24; la Comunidad Valenciana, con 15, y Castilla y León, con 13.