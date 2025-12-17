La Junta de Compensación Sector Ramblasque aprueba el Plan Parcial para su tramitación ante el Ayuntamiento de Logroño

LOGROÑO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Compensación del Sector Ramblasque se ha reunido en Asamblea General Extraordinaria esta mañana en el Centro Cultural Caja Rioja, de Logroño. Dicha reunión tuvo como único punto del orden del día, la presentación y aprobación del documento de Plan Parcial, para su tramitación ante el Ayuntamiento de Logroño.

Todo ello en cumplimiento de los compromisos adquiridos con el citado Organismo según el convenio urbanístico firmado entre ambas partes.

A la reunión acudieron propietarios que representaban el 80 por ciento del Sector, y el documento fue aprobado por unanimidad de los asistentes, el cual se presentará de inmediato en el Registro Oficial del Ayuntamiento.