La Junta Directiva de 'Asprodema' rechaza las acusaciones del Comité de Empresa y niega que exista "conflictividad"

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LOGROÑO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva del Grupo 'Asprodema' ha rechazado las acusaciones, lanzadas el pasado jueves, 26 de marzo, por el Comité de Empresa de la entidad, al tiempo que han negado que exista "conflictividad".

Ha sido en un comunicado, en el que han manifestado que el Comité de Empresa de Asprodema Rioja, y hasta las actuales comunicaciones, "no ha informado en ningún momento a ningún miembro de la Junta Directiva ni a la Dirección sobre ningún aspecto - ni individual ni colectivo- relacionado con el presunto deterioro en el clima de trabajo".

De ahí, han apuntado su "sorpresa", más ante el hecho de encontrarnos desde el primer momento, y sin conocimiento alguno, con movilizaciones públicas. Asprodema Rioja y Asprodema Empleo S.L.U., son entidades del Grupo Asprodema y cuentan cada una con su propia plantilla y su propio comité de empresa.

De hecho, las declaraciones vertidas y la solicitud de reunión provienen exclusivamente del Comité de Asprodema Rioja, ya que en Asprodema Empleo, S.L.U., entidad que cuenta con el mayor número de trabajadores/as, "existe normalidad en el desempeño de la actividad laboral".

El Grupo Asprodema, ha apuntado, que viene ejecutando en los últimos dos años "una serie de cambios estratégicos que implican modificaciones organizativas y jurídicas que han recibido en todo momento el visto bueno tanto de los órganos competentes pertinentes, como de los registros correspondientes, y que no buscan sino una mayor eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios que el Grupo presta a sus usuarios y a toda la sociedad".

Las relaciones laborales con el personal de la Asociación Asprodema Rioja "se gestionan con la seriedad y rigurosidad que merecen por parte de la Junta Directiva de la Asociación, más aun teniendo en cuenta la especial sensibilidad que debe tenerse en el sector al que se dirige su labor y a los importantes recursos públicos que se gestionan".

Ante ello, han rechazado "todas las manifestaciones vertidas como expresión de una supuesta conflictividad generalizada que no existe". No obstante, la Junta Directiva ha convocado "con urgencia al Comité de Empresa de Asprodema Rioja a una reunión formal, para que nos detallen y concreten los hechos que les preocupan sobre las relaciones laborales existentes en la Asociación, de cara a su posterior análisis y evaluación".