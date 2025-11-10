La Junta de Gobierno de Calahorra adjudica la renovación de la iluminación del Parque del Cidacos por 335.212,05 euros

LOGROÑO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Calahorra ha aprobado, en la mañana de hoy, adjudicar la renovación de la iluminación del parque del Cidacos por 335.212,05 euros.

Tal y como ha informado el Consistorio, se ha adjudicado el contrato de renovación de las instalaciones del alumbrado público exterior en los centros de mando 7 y 8 (únicamente en la zona que afecta a la iluminación del parque del Cidacos) y de la nueva iluminación de la ruta 'Parque del Cidacos-embalse El Perdiguero' a la empresa Soprener S.L.

Es una actuación de la Línea 3 'Rutas verdes de Calahorra' del Plan de Sostenibilidad turística 'Calahorra Enogastronómica', financiado íntegramente por la Unión Europea, a través de los fondos NextGenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.

Las obras consistirán en la sustitución de las luminarias obsoletas existentes en el parque del Cidacos por equipos LED de alta eficiencia, la instalación de luminarias solares autónomas en tramos no electrificados y la renovación de las columnas y soportes con criterios de durabilidad y diseño compatible con el entorno.

Además, también se renovarán y actualizarán los cuadros de mando y control de alumbrado, se instalarán las conducciones eléctricas y se implementará una plataforma de telegestión que permitirá adaptarse a las necesidades del Ayuntamiento y gestionar de una manera eficiente el alumbrado público.

Con esta actuación el Ayuntamiento de Calahorra mejorará la eficiencia energética, la seguridad, la integración paisajística y la sostenibilidad de este entorno natural mediante soluciones tecnológicas de última generación.

Por otro lado, ha aprobado el expediente de contratación para los servicios de mantenimiento del software y hardware para el sistema de gestión de turnos de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), cuyo tipo de licitación es de 15.748,20 euros.

Por razones técnicas de protección de derechos exclusivos únicamente puede adjudicarse a la mercantil Valpatek Technology Group S.L. La duración del contrato es de cuatro años a partir del 1 de enero de 2026 y el precio es el único criterio de adjudicación.

El pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas puede examinarse en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Calahorra (www.calahorra.es) y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (www.contrataciondelestado).

PAGO DE SUBVENCIONES

En esta misma sesión, la Junta de Gobierno Local ha procedido al pago de las subvenciones para la adquisición de material inventariable a la asociación de padres y madres de alumnos del colegio 'La Milagrosa' (461,12 euros) y a la peña Calagurritana (576,40 euros).

También ha abonado las subvenciones al Club Taurino por su verano joven (1.039,28 euros) y a la asociación Peregrinos del Señor Santiago de Galicia por la organización de las XIII Jornadas divulgativas del Camino de Santiago del Ebro (1.395,14 euros).

Además, ha pagado a la peña El Hambre la subvención nominativa por las actividades generales de animación que celebró en las pasadas fiestas patronales de marzo y agosto (2.000 euros) y al Club Calahorra Fútbol base por la promoción del fútbol base (4.000 euros).

Por último, ha dado el visto bueno a la relación de facturas número 45 y 49, cuyo importe asciende a 316.933,08 euros.