La Junta de Gobierno licita el contrato de las Aulas de Conciliación de Calahorra por más de 267.000 euros

LOGROÑO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Calahorra ha licitado el contrato de servicios para el desarrollo de actuaciones a ejecutar en el marco del Plan de Corresponsables: Aulas de Conciliación por un tipo de licitación 267.695,44 euros.

El plazo de ejecución es de 20 meses, a partir del 1 de septiembre de 2026, y los criterios de adjudicación son el precio (49 por ciento), mecanismos de participación (30 por ciento), mejoras (16 por ciento) y criterios sociales (5 por ciento). Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas de este expediente pueden examinarse en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Calahorra (www.calahorra.es) y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (http://contrataciondelestado.es).

ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Ha adjudicado los lotes 1 y 2 del contrato de servicios para la organización de las actividades de divulgación joven para 2026 a la empresa 1 Bolo, 2 Bolos, 3 Bolos, S.L. El primer lote, relativo a los eventos festivo-musicales, se ha adjudicado por el precio de 64.762,83 euros e incluye el Festival Calahorra Vibra, las Fiestas de la Juventud y el Festival de djs de Halloween.

Y el segundo lote, correspondiente a las actividades lúdico-populares como el Festival de Charangas, el Día de La Rioja, las Jornadas LGTBI y de Adolescencia, cine al aire libre, el Festival de cortometrajes '¡CORT...en!-Ciudad de Calahorra' y el Túnel del terror, se ha adjudicado por 75.837,96 euros.

También en la misma sesión, ha acordado adjudicar el contrato menor de obras para la sustitución de la tubería de abastecimiento de agua potable sanitaria en la carretera de Logroño, junto a la iglesia Evangelista, a FCC Aqualia S.A. por la cuantía de 39.472,44 euros. Esta obra se financia con cargo al canon.

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL MINISTERIO DE TRANSPORTES

El Ayuntamiento de Calahorra ha solicitado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la ayuda prevista en el Real Decreto-Ley 17/2025 de 23 de diciembre, de medidas de promoción del uso del transporte público mediante la bonificación de abonos y títulos multiviajes, para la financiación de las reducciones tarifarias aplicadas en el servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros de Calahorra.

Así, el abono de 10 viajes cuesta 2,50 euros y el abono de 10 viajes para jubilados, personas con discapacidad y jóvenes tiene un precio de 1,25 euros. La novedad es que desde hace un mes aproximadamente los jóvenes hasta los 14 años acceden gratuitamente al autobús urbano.