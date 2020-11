Just Eat España elimina las comisiones durante 15 días para nuevas altas de restaurantes en La Rioja

Repartidor de Just Eat

El objetivo es ayudar al sector a mitigar los efectos negativos del cierre obligatorio de bares y restaurantes

Just Eat, la compañía líder del sector de comida a domicilio, ha anunciado el lanzamiento de una campaña de apoyo a los bares y restaurantes de La Rioja durante el cierre obligatorio de los establecimientos decretado en esta región para tratar de frenar la pandemia.

El objetivo es aliviar el impacto negativo que supondrá el cierre de los locales para un sector ya de por sí muy afectado por la crisis generada por el Covid-19.

La ayuda consiste en la eliminación de las comisiones durante 15 días para todos los restaurantes que se adhieran por primera vez a la plataforma entre el 31 de octubre y el 15 de noviembre de 2020. La ventaja aplicará a todos los pedidos realizados del 16 al 30 de noviembre de 2020.

Los beneficiarios de estas ayudas serán los restaurantes independientes y franquiciados de cadenas de restauración adheridos a Just Eat.

La entrega de comida a domicilio jugará un papel determinante para el sector de la restauración en La Rioja durante esta época de excepcionalidad, en la que los bares y restaurantes deberán cerrar sus locales y solo podrán servir comida para recogida o reparto a domicilio.

Ante esta situación, Just Eat sigue apoyando al sector de la restauración, uno de los más afectados por el Covid-19 y, a su vez, de los más importantes en España (aporta el 4,7% al PIB de la economía española según datos de Hostelería de España).

Just Eat mantiene así su apuesta por apoyar al sector de la restauración en la difícil situación creada por la pandemia. Ya en marzo lanzó un paquete de ayudas para restaurantes independientes asociados a su plataforma por valor de 600.000 euros.

"Just Eat tiene un firme compromiso de apoyo al sector de la restauración en estos tiempos tan difíciles. Para el propietario de un restaurante, cerrar el local resulta en una bajada prácticamente total de sus ingresos con la excepción del servicio de recogida y entrega a domicilio. Por esa razón, desde Just Eat queremos ayudar a los restaurantes impactados por cierres totales, reduciendo sus costes operativos en su actividad de reparto a casa, y siempre priorizando las recomendaciones de salud y seguridad de los organismos responsables", explica el director general de Just Eat en España, Patrik Bergareche.