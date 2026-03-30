La Justicia riojana lidera el ranking en resolución de asuntos y reduce la pendencia un 10,4%

Archivo - Palacio de Justcia de La RIoja, juzgados de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Justicia riojana por segundo año consecutivo mejora notablemente sus tasas de eficacia. Durante 2025, los órganos judiciales de La Rioja no solo incrementaron su capacidad de resolución, sino que lograron reducir de forma significativa el volumen de asuntos pendientes, según el informe estadístico 'Situación de los órganos judiciales' que acaba de hacer público el Consejo General del Poder Judicial.

En total, los jueces resolvieron 40.798 asuntos, un 7,2 por ciento más que en 2024, mientras que el número de casos ingresados descendió un 1,8 por ciento, hasta los 38.205 litigios. Este doble efecto ha permitido rebajar la pendencia un 10,4 por ciento, pasando de 23.716 asuntos en tramitación a cierre de 2024 a 21.250 al finalizar 2025.

La Rioja se mantiene, además, entre las comunidades con menor litigiosidad del país, con 116,91 casos por cada 1.000 habitantes, muy por debajo de la media nacional (153,70). Solo el País Vasco presenta un nivel inferior, con 109 litigios. Liderazgo en eficiencia La comunidad registra la mejor tasa de resolución de España, con un índice de 1,07, lo que significa que se resuelven más asuntos de los que ingresan. Cantabria (1,04) se sitúa a continuación, mientras que la media nacional queda por debajo (0,98).

También destaca en tasa de pendencia, con un 0,52 -más de diez puntos por debajo de la media nacional (0,63)- y en congestión, donde se posiciona como la séptima comunidad menos saturada, con un índice de 1,52 frente al 1,62 nacional. Civil impulsa la mejora El mayor avance se produce en la jurisdicción Civil, donde los asuntos pendientes se reducen un 30,1 por ciento y las resoluciones aumentan un 17,5 por ciento.

En la jurisdicción Social, la resolución crece un 1,6 por ciento, mientras que desciende un 18,3 por ciento en la Contencioso-Administrativa y un 1,5 por ciento en la Penal. Sin embargo, la pendencia aumenta en el resto de jurisdicciones, especialmente en la Contencioso-Administrativa (+21,3 por ciento) y en la Social (+13,2 por ciento), en un contexto en el que los asuntos ingresados crecen más de un 2 por ciento. En contraste, en Civil los ingresos caen un 7,4 por ciento.